https://ria.ru/20210126/diabet-1594570834.html

Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом

Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом

Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету на протяжении двенадцати недель, почти на треть повышают вероятность добиться ремиссии диабета второго типа, пишет... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T07:30

2021-01-26T07:30

2021-01-26T07:30

наука

диабет

здоровье

сша

общество

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Раскрыт возможный способ побороть диабет за три месяца

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету на протяжении двенадцати недель, почти на треть повышают вероятность добиться ремиссии диабета второго типа, пишет портал Diabetes.co.uk со ссылкой на исследование Техасского университета A&M в США.В научной работе приняли участие 1357 человек. У большинства из них был лишний вес или ожирение, будучи в возрасте от 47 до 67 лет. Участники исследования соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год специалисты заново оценивали их состояние.Подчеркивается, что пациенты отказались от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле. Ученые пришли к выводу, что они имеют большие шансы ослабить симптомы заболевания через полгода по сравнению с приверженцами других диет.Авторы научного эксперимента отметили, что в будущем им еще предстоит провести ряд исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии низкоуглеводных диет на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета.

https://ria.ru/20210113/diabet-1592884860.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диабет, здоровье, сша, общество