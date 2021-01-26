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Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом
Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом
Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету на протяжении двенадцати недель, почти на треть повышают вероятность добиться ремиссии диабета второго типа, пишет... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T07:30
2021-01-26T07:30
наука
диабет
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету на протяжении двенадцати недель, почти на треть повышают вероятность добиться ремиссии диабета второго типа, пишет портал Diabetes.co.uk со ссылкой на исследование Техасского университета A&amp;M в США.В научной работе приняли участие 1357 человек. У большинства из них был лишний вес или ожирение, будучи в возрасте от 47 до 67 лет. Участники исследования соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год специалисты заново оценивали их состояние.Подчеркивается, что пациенты отказались от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле. Ученые пришли к выводу, что они имеют большие шансы ослабить симптомы заболевания через полгода по сравнению с приверженцами других диет.Авторы научного эксперимента отметили, что в будущем им еще предстоит провести ряд исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии низкоуглеводных диет на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета.
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диабет, здоровье, сша, общество

Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом

07:30 26.01.2021
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Люди, соблюдающие низкоуглеводную диету на протяжении двенадцати недель, почти на треть повышают вероятность добиться ремиссии диабета второго типа, пишет портал Diabetes.co.uk со ссылкой на исследование Техасского университета A&M в США.
В научной работе приняли участие 1357 человек. У большинства из них был лишний вес или ожирение, будучи в возрасте от 47 до 67 лет. Участники исследования соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год специалисты заново оценивали их состояние.
Подчеркивается, что пациенты отказались от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле. Ученые пришли к выводу, что они имеют большие шансы ослабить симптомы заболевания через полгода по сравнению с приверженцами других диет.
Авторы научного эксперимента отметили, что в будущем им еще предстоит провести ряд исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии низкоуглеводных диет на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета.
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