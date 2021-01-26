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В Улан-Удэ собаки напали на девятилетнюю девочку
В Улан-Удэ собаки напали на девятилетнюю девочку
Собаки покусали девятилетнюю девочку в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве, этот случай стал очередным подобным происшествием в столице... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T10:32
2021-01-26T10:32
2021-01-26T13:25
единство
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 янв – РИА Новости. Собаки покусали девятилетнюю девочку в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в региональном минздраве, этот случай стал очередным подобным происшествием в столице Бурятии этой зимой.В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что инцидент произошел днем на улице Единства. В данный момент сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются очевидцы и владельцы животных.В управлении СК РФ по региону РИА Новости сообщили, что следователи также проводят осмотр места происшествия, на место выехала группа по отлову собак. "После того, как будет собрана первичная информация, будет принято решение либо об отдельном возбуждении уголовного дела, либо расследовании этого происшествия в рамках предыдущего уголовного дела, которое возбуждено по халатности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления после того, как собаки нападали ранее на девушку и ребенка", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК.В декабре сообщалось, что стая бродячих собак напала на троих жителей микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, одна из пострадавших, 20-летняя девушка, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже собаки напали на школьника, его спасли прохожие. Также собаки напали на участкового, которому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. В январе сообщалось, что собаки напали на 11-летнего мальчика в столице Бурятии, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.По данным мэра города Игоря Шутенкова, в Улан-Удэ в середине января неизвестные во второй раз с начала года подожгли приют для бродячих собак. Он заявил, что собачьих приютов в жилых зонах не будет, и попросил дать возможность в плановом порядке организовать новое место для этого.
https://ria.ru/20210103/sobaki-1591859476.html
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единство, улан-удэ, происшествия
КРАСНОЯРСК, 26 янв – РИА Новости.
Собаки покусали девятилетнюю девочку в Улан-Удэ
, сообщили РИА Новости в региональном минздраве, этот случай стал очередным подобным происшествием в столице Бурятии этой зимой.
"Сегодня, 26 января, в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи доставлена девятилетняя девочка, пострадавшая от укуса собак. Ребенок поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Ребенок находится в отделении травматологии ДРКБ. Проведена первичная хирургическая обработка ран волосистой части головы", - говорится в официальном ответе ведомства.
В региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что инцидент произошел днем на улице Единства
. В данный момент сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются очевидцы и владельцы животных.
В управлении СК РФ по региону РИА Новости сообщили, что следователи также проводят осмотр места происшествия, на место выехала группа по отлову собак. "После того, как будет собрана первичная информация, будет принято решение либо об отдельном возбуждении уголовного дела, либо расследовании этого происшествия в рамках предыдущего уголовного дела, которое возбуждено по халатности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления после того, как собаки нападали ранее на девушку и ребенка", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК.
В декабре сообщалось, что стая бродячих собак напала на троих жителей микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, одна из пострадавших, 20-летняя девушка, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже собаки напали на школьника, его спасли прохожие. Также собаки напали на участкового, которому пришлось применить табельное оружие и ранить пса. В январе сообщалось, что собаки напали на 11-летнего мальчика в столице Бурятии, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в больнице.
По данным мэра города Игоря Шутенкова, в Улан-Удэ в середине января неизвестные во второй раз с начала года подожгли приют для бродячих собак. Он заявил, что собачьих приютов в жилых зонах не будет, и попросил дать возможность в плановом порядке организовать новое место для этого.