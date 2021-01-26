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Ирландский политик заявил о пропаже знаменитого дельфина "из-за Путина"
Ирландский политик заявил о пропаже знаменитого дельфина "из-за Путина"
Ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о якобы причастности России и лично президента Владимира Путина к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:18
2021-01-26T22:13
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о якобы причастности России и лично президента Владимира Путина к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри, пишет The Irish Post.Согласно изданию, дельфин Фунги, считавшийся одним из символов города, пропал три месяца назад. Одна из теорий, по словам авторов, гласит, что животное исчезло из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, с помощью которых якобы ведется наблюдение за британскими кораблями. Некоторые гидроакустические системы, по данным журналистов, способны повлиять на перемещения дельфинов или даже нанести им вред."В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", — приводит издание слова сенатора О’Салливана. Он также добавил, что всегда "пристально следит за Россией".Ирландский министр Малколм Нунан, принадлежащий к "Зеленой партии", отметил, что подводные шумы действительно могут воздействовать на китообразных. Тем не менее обвинять в случившемся Россию он, согласно статье, не стал.Сами авторы материала замечают, что теория о "вмешательстве" неизвестных российских военных в жизнь ирландских дельфинов звучит довольно безумно.
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россия, владимир путин, великобритания, ирландия, в мире

Ирландский политик заявил о пропаже знаменитого дельфина "из-за Путина"

18:18 26.01.2021 (обновлено: 22:13 26.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Mathieu Ourioux / FungieДельфин Фунги
Дельфин Фунги - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Mathieu Ourioux / Fungie
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о якобы причастности России и лично президента Владимира Путина к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри, пишет The Irish Post.
Согласно изданию, дельфин Фунги, считавшийся одним из символов города, пропал три месяца назад. Одна из теорий, по словам авторов, гласит, что животное исчезло из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, с помощью которых якобы ведется наблюдение за британскими кораблями. Некоторые гидроакустические системы, по данным журналистов, способны повлиять на перемещения дельфинов или даже нанести им вред.
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"В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", — приводит издание слова сенатора О’Салливана.
Он также добавил, что всегда "пристально следит за Россией".
Ирландский министр Малколм Нунан, принадлежащий к "Зеленой партии", отметил, что подводные шумы действительно могут воздействовать на китообразных. Тем не менее обвинять в случившемся Россию он, согласно статье, не стал.
Сами авторы материала замечают, что теория о "вмешательстве" неизвестных российских военных в жизнь ирландских дельфинов звучит довольно безумно.
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