https://ria.ru/20210126/buduschee-1594601949.html

Российские ученые помогут в создании миниатюрной электроники будущего

Российские ученые помогут в создании миниатюрной электроники будущего

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Киотского университета (Япония) создают лабораторию спин-орбитроники мирового уровня, позволяющую... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T11:37

2021-01-26T11:37

2021-01-26T11:37

хорошие новости

дальневосточный федеральный университет

киотский университет

япония

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Киотского университета (Япония) создают лабораторию спин-орбитроники мирового уровня, позволяющую разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники и опытные устройства на базе университета, сообщает вуз.Спин-орбитроника получила развитие чуть более десятка лет назад, после вручения Нобелевской премии за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления, квантовомеханического явления в тонких металлических пленках, состоящих из чередующихся ферромагнитных и проводящих немагнитных слоев, информирует ДВФУ.По словам ученого, которые приводятся в сообщении, разработанные решения обогатят фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, позволят на два порядка снизить энергопотребление вычислительной техники и на три порядка увеличить ее быстродействие, что соответствует требованиям к будущим системам обработки больших данных и искусственного интеллекта.Проректор ДВФУ по науке, координатор и ответственный исполнитель проекта Александр Самардак уверен, что "совместные проекты гарантируют не только работу над научными задачами глобального масштаба, но и возможность подготовить новое поколение молодых исследователей"

https://ria.ru/20210121/misis-1593869332.html

https://ria.ru/20210114/vyzovy-1592996888.html

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, киотский университет, япония, технологии