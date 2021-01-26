https://ria.ru/20210126/buduschee-1594601949.html
Российские ученые помогут в создании миниатюрной электроники будущего
Российские ученые помогут в создании миниатюрной электроники будущего
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Киотского университета (Япония) создают лабораторию спин-орбитроники мирового уровня, позволяющую... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T11:37
2021-01-26T11:37
2021-01-26T11:37
хорошие новости
дальневосточный федеральный университет
киотский университет
япония
технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Киотского университета (Япония) создают лабораторию спин-орбитроники мирового уровня, позволяющую разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники и опытные устройства на базе университета, сообщает вуз.Спин-орбитроника получила развитие чуть более десятка лет назад, после вручения Нобелевской премии за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления, квантовомеханического явления в тонких металлических пленках, состоящих из чередующихся ферромагнитных и проводящих немагнитных слоев, информирует ДВФУ.По словам ученого, которые приводятся в сообщении, разработанные решения обогатят фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, позволят на два порядка снизить энергопотребление вычислительной техники и на три порядка увеличить ее быстродействие, что соответствует требованиям к будущим системам обработки больших данных и искусственного интеллекта.Проректор ДВФУ по науке, координатор и ответственный исполнитель проекта Александр Самардак уверен, что "совместные проекты гарантируют не только работу над научными задачами глобального масштаба, но и возможность подготовить новое поколение молодых исследователей"
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дальневосточный федеральный университет, киотский университет, япония, технологии
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости.
Ученые Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ) и Киотского университета
(Япония
) создают лабораторию спин-орбитроники мирового уровня, позволяющую разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники и опытные устройства на базе университета, сообщает вуз.
Спин-орбитроника получила развитие чуть более десятка лет назад, после вручения Нобелевской премии за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления, квантовомеханического явления в тонких металлических пленках, состоящих из чередующихся ферромагнитных и проводящих немагнитных слоев, информирует ДВФУ.
"В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) откроют международный центр междисциплинарных исследований, где ведущие российские и зарубежные специалисты будут разрабатывать научные и технологические основы нового поколения умной электроники (спинтроники и спин-орбитроники) для высокопроизводительных энергоэффективных вычислений и телекоммуникаций. Там же будут развивать экспериментальное наукоемкое производство, внедрять разработки на российских предприятиях и готовить новое поколение высококвалифицированных исследователей", - говорится в сообщении. Руководителем лаборатории стал профессор Киотского университета Теуро Оно, занимающийся проблемой магнитных наноматериалов с начала 90-х годов ХХ века.
По словам ученого, которые приводятся в сообщении, разработанные решения обогатят фундаментальную науку новыми открытиями и знаниями, позволят на два порядка снизить энергопотребление вычислительной техники и на три порядка увеличить ее быстродействие, что соответствует требованиям к будущим системам обработки больших данных и искусственного интеллекта.
Проректор ДВФУ по науке, координатор и ответственный исполнитель проекта Александр Самардак уверен, что "совместные проекты гарантируют не только работу над научными задачами глобального масштаба, но и возможность подготовить новое поколение молодых исследователей"
"На базе лаборатории мы планируем реализовать полный технологический цикл: от научно-исследовательских работ в сфере спинтроники и спин-орбитроники до испытаний и, возможно, опытного производства экспериментальных образцов трековой памяти и логических элементов для нового поколения электроники. Наши близкие соседи, такие как Китай, Южная Корея, Тайвань, а также крупные производители электроники, уже проявляют интерес к имеющимся разработкам и готовы к деловому сотрудничеству по ряду перспективных направлений", — сказал Самардак, слова которого приводятся в сообщении.