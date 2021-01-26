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https://ria.ru/20210126/bolnichnyy-1594651324.html
Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке выплаты больничных
Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке выплаты больничных
В России могут начать оплачивать больничные и начислять детские пособия напрямую из Фонда социального страхования, правительственный законопроект об этом в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-26T15:46
2021-01-27T00:37
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России могут начать оплачивать больничные и начислять детские пособия напрямую из Фонда социального страхования, правительственный законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума.Сегодня эти выплаты идут через работодателя.Как поясняли в Минтруде, реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.В пояснительной записке к законопроекту напомнили, что уже реализован пилотный проект "Прямые выплаты". Он предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.В случае вступления документа в силу участие страхователя в назначении и выплатах станет минимальным. Обмен сведениями с медицинскими организациями, внебюджетными фондами и другими органами станет электронным.Законопроект также определяет порядок взаимодействия страховщика, страхователя и застрахованного лица.Помимо этого, за позднее или неполное предоставление сведений и документов или отказ сделать это страхователю будет грозить штраф.
https://ria.ru/20210122/bolnichnyy-1594177485.html
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михаил мишустин, госдума рф, общество

Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке выплаты больничных

15:46 26.01.2021 (обновлено: 00:37 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России могут начать оплачивать больничные и начислять детские пособия напрямую из Фонда социального страхования, правительственный законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума.
Сегодня эти выплаты идут через работодателя.
Как поясняли в Минтруде, реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.
В пояснительной записке к законопроекту напомнили, что уже реализован пилотный проект "Прямые выплаты". Он предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.
Больничные листы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
22 января, 16:02
Оплата больничного листа: куда звонить и когда ждать поступления средств
В случае вступления документа в силу участие страхователя в назначении и выплатах станет минимальным. Обмен сведениями с медицинскими организациями, внебюджетными фондами и другими органами станет электронным.
Законопроект также определяет порядок взаимодействия страховщика, страхователя и застрахованного лица.
Помимо этого, за позднее или неполное предоставление сведений и документов или отказ сделать это страхователю будет грозить штраф.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 14:08
В Совфеде оценили эффективность оплаты больничных не ниже МРОТ
 
Михаил МишустинГосдума РФОбщество
 
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