https://ria.ru/20210126/bolnichnyy-1594651324.html

Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке выплаты больничных

Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке выплаты больничных

В России могут начать оплачивать больничные и начислять детские пособия напрямую из Фонда социального страхования, правительственный законопроект об этом в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-26T15:46

2021-01-26T15:46

2021-01-27T00:37

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России могут начать оплачивать больничные и начислять детские пособия напрямую из Фонда социального страхования, правительственный законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума.Сегодня эти выплаты идут через работодателя.Как поясняли в Минтруде, реформа будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.В пояснительной записке к законопроекту напомнили, что уже реализован пилотный проект "Прямые выплаты". Он предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.В случае вступления документа в силу участие страхователя в назначении и выплатах станет минимальным. Обмен сведениями с медицинскими организациями, внебюджетными фондами и другими органами станет электронным.Законопроект также определяет порядок взаимодействия страховщика, страхователя и застрахованного лица.Помимо этого, за позднее или неполное предоставление сведений и документов или отказ сделать это страхователю будет грозить штраф.

https://ria.ru/20210122/bolnichnyy-1594177485.html

https://ria.ru/20210102/mrot-1591822318.html

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михаил мишустин, госдума рф, общество