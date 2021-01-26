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В Крыму хотят показать комиссару СЕ последствия варварской политики Киева
В Крыму хотят показать комиссару СЕ последствия варварской политики Киева
Приезд комиссара Совета Европы по правам человека в Крым позволит донести до мировой общественности последствия водной блокады региона, устроенной киевскими... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T07:57
2021-01-26T10:19
юрий гемпель
дунья миятович
совет европы
республика крым
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Приезд комиссара Совета Европы по правам человека в Крым позволит донести до мировой общественности последствия водной блокады региона, устроенной киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, преследующих цель любым путем навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
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юрий гемпель, дунья миятович, совет европы, республика крым, украина, общество

В Крыму хотят показать комиссару СЕ последствия варварской политики Киева

07:57 26.01.2021 (обновлено: 10:19 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Приезд комиссара Совета Европы по правам человека в Крым позволит донести до мировой общественности последствия водной блокады региона, устроенной киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.

"Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу",— сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, преследующих цель любым путем навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
 
Юрий ГемпельДунья МиятовичСовет ЕвропыРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
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