https://ria.ru/20210126/blokada-1594572348.html

В Крыму хотят показать комиссару СЕ последствия варварской политики Киева

В Крыму хотят показать комиссару СЕ последствия варварской политики Киева

Приезд комиссара Совета Европы по правам человека в Крым позволит донести до мировой общественности последствия водной блокады региона, устроенной киевскими... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T07:57

2021-01-26T07:57

2021-01-26T10:19

юрий гемпель

дунья миятович

совет европы

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Приезд комиссара Совета Европы по правам человека в Крым позволит донести до мировой общественности последствия водной блокады региона, устроенной киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, преследующих цель любым путем навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/aksenov-1593477756.html

республика крым

украина

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юрий гемпель, дунья миятович, совет европы, республика крым, украина, общество