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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210126/blinken-1594700433.html
Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря
Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря
Сенат США проголосовал за утверждение Энтони Блинкена в должности госсекретаря. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T20:22
2021-01-26T20:53
выборы президента сша — 2020
энтони блинкен
сенат сша
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Сенат США проголосовал за утверждение Энтони Блинкена в должности госсекретаря.На слушаниях по своей кандидатуре он заявил, что администрация нового американского президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией — ДСНВ-3. В то же время Блинкен высказался за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы.Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.Блинкен давно работает с Байденом. Во время президентства Барака Обамы, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента, Блинкен был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
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энтони блинкен, сенат сша, государственный департамент сша, сша, в мире

Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря

20:22 26.01.2021 (обновлено: 20:53 26.01.2021)
 
© REUTERS / Alex Edelman/Pool Энтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Alex Edelman/Pool
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Сенат США проголосовал за утверждение Энтони Блинкена в должности госсекретаря.
На слушаниях по своей кандидатуре он заявил, что администрация нового американского президента Джо Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией — ДСНВ-3. В то же время Блинкен высказался за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы.
Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.
Блинкен давно работает с Байденом. Во время президентства Барака Обамы, когда нынешний глава государства занимал пост вице-президента, Блинкен был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
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Выборы президента США — 2020Энтони БлинкенСенат СШАГосударственный департамент СШАСШАВ мире
 
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