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Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
Работу президента США Джо Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают более 60 процентов избирателей в США, следует из результатов РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:40
2021-01-26T02:40
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работу президента США Джо Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают более 60 процентов избирателей в США, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.По результатам опроса, по меньшей мере 63% опрошенных зарегистрированных избирателей поддерживают общую деятельность Байдена в должности президента США. При этом среди опрошенных демократов его деятельность положительно оценивают 94%, а среди опрошенных республиканцев против выступают 70 процентов.В то же время в ходе опроса участникам предлагали оценить деятельность нового президента в определенных аспектах. Так например, в вопросе международных дел деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%. В аспектах экономики, борьбе с терроризмом и создании рабочих мест участники опроса высказали одинаковый уровень поддержки президента – 61%. Наименьший уровень поддержки среди направлений деятельности Байдена в первые несколько дней был зафиксирован пока в вопросе миграции – 57%.Опрос проводился в интернете 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
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джо байден, москва, сша, в мире