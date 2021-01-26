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Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
Работу президента США Джо Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают более 60 процентов избирателей в США, следует из результатов РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T02:40
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работу президента США Джо Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают более 60 процентов избирателей в США, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.По результатам опроса, по меньшей мере 63% опрошенных зарегистрированных избирателей поддерживают общую деятельность Байдена в должности президента США. При этом среди опрошенных демократов его деятельность положительно оценивают 94%, а среди опрошенных республиканцев против выступают 70 процентов.В то же время в ходе опроса участникам предлагали оценить деятельность нового президента в определенных аспектах. Так например, в вопросе международных дел деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%. В аспектах экономики, борьбе с терроризмом и создании рабочих мест участники опроса высказали одинаковый уровень поддержки президента – 61%. Наименьший уровень поддержки среди направлений деятельности Байдена в первые несколько дней был зафиксирован пока в вопросе миграции – 57%.Опрос проводился в интернете 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
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джо байден, москва, сша, в мире

Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос

02:40 26.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan Ernst/PoolПрезидент США Джо Байден после вступления им в должность
Президент США Джо Байден после вступления им в должность - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Работу президента США Джо Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают более 60 процентов избирателей в США, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
По результатам опроса, по меньшей мере 63% опрошенных зарегистрированных избирателей поддерживают общую деятельность Байдена в должности президента США. При этом среди опрошенных демократов его деятельность положительно оценивают 94%, а среди опрошенных республиканцев против выступают 70 процентов.
В то же время в ходе опроса участникам предлагали оценить деятельность нового президента в определенных аспектах. Так например, в вопросе международных дел деятельность Байдена одобряют 60% избирателей, в борьбе против коронавируса – 69%. В аспектах экономики, борьбе с терроризмом и создании рабочих мест участники опроса высказали одинаковый уровень поддержки президента – 61%. Наименьший уровень поддержки среди направлений деятельности Байдена в первые несколько дней был зафиксирован пока в вопросе миграции – 57%.
Опрос проводился в интернете 21-22 января. В нем принял участие 941 респондент. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
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