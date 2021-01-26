https://ria.ru/20210126/besporyadki-1594567893.html
Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
Число задержанных в ходе беспорядков, вспыхнувших в городах Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, превысило 150, сообщила нидерландская... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T03:23
2021-01-26T03:23
2021-01-26T03:23
москва
роттердам
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594393182_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_185627cd8a19cb2ec4981b7303b445af.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число задержанных в ходе беспорядков, вспыхнувших в городах Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, превысило 150, сообщила нидерландская вещательная организация NOS со ссылкой на полицию.Как отметил глава полиции Виллем Вулдерс, число задержанных составило уже 151.Массовые акции протеста в связи с введением комендантского часа уже прошли в Нидерландах в субботу и воскресенье. Ранее стало известно, что количество задержанных в связи с участием в беспорядках в ходе воскресной демонстрации составило от 250 до 300 человек.По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.Молодежь бегала и по центру Зволле, о чем свидетельствуют кадры местного телевидения. В городе Хелмонд дело также дошло до столкновений с полицией, а в провинции Зеландия после призывов к беспорядкам в соцсетях были задержаны шесть человек.В Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.
https://ria.ru/20210124/prestupnik-1594370212.html
москва
роттердам
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594393182_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_7a60974cf589088cd36372c106aeea10.jpg
Беспорядки в Амстердаме: полиция применила водометы и дубинки
В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.
2021-01-26T03:23
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роттердам, нидерланды, в мире
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Число задержанных в ходе беспорядков, вспыхнувших в городах Нидерландов
в связи с введенным в стране комендантским часом, превысило 150, сообщила нидерландская вещательная организация NOS
со ссылкой на полицию.
Как отметил глава полиции Виллем Вулдерс, число задержанных составило уже 151.
"Мы отмечаем, что на большей части Нидерландов снова воцарилось спокойствие. Исключение составляют Хертогенбос и Роттердам", - отметил он.
Массовые акции протеста в связи с введением комендантского часа уже прошли в Нидерландах в субботу и воскресенье. Ранее стало известно, что количество задержанных в связи с участием в беспорядках в ходе воскресной демонстрации составило от 250 до 300 человек.
По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме
правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.
Молодежь бегала и по центру Зволле, о чем свидетельствуют кадры местного телевидения. В городе Хелмонд дело также дошло до столкновений с полицией, а в провинции Зеландия после призывов к беспорядкам в соцсетях были задержаны шесть человек.
В Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.
Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.