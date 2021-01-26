https://ria.ru/20210126/bespilotnik-1594686031.html
Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения
Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения
Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:38
2021-01-26T18:38
2021-01-26T18:38
наука
samsung
илон маск
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.
https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html
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samsung, илон маск, tesla motors, технологии