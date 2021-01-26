https://ria.ru/20210126/bespilotnik-1594686031.html

Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения

Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения

Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:38

2021-01-26T18:38

2021-01-26T18:38

наука

samsung

илон маск

tesla motors

технологии

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.

https://ria.ru/20210114/dorogi-1592996445.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, илон маск, tesla motors, технологии