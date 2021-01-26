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Наука
https://ria.ru/20210126/bespilotnik-1594686031.html
Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения
Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения
Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:38
2021-01-26T18:38
наука
samsung
илон маск
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.
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samsung, илон маск, tesla motors, технологии

Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения

18:38 26.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongГлава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019
Глава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения, сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.
С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.
Стенд компании Huawei - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 12:21Наука
Huawei создает дорогу, которая "разговаривает" с беспилотными машинами
О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.
 
НаукаSamsungИлон МаскTesla motorsТехнологии
 
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