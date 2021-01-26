Байден проанализирует санкции против "Северного потока — 2"
22:53 26.01.2021 (обновлено: 23:03 26.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она ответила на вопрос о позиции новой администрации по газопроводу.
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Псаки отметила, что команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против "Северного потока – 2". Также она добавила, что Вашингтон продолжит обсуждать эту тему с европейскими партнерами.
"Северный поток – 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
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Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
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