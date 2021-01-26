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Байден проанализирует санкции против "Северного потока — 2"
Байден проанализирует санкции против "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T22:53
2021-01-26T23:03
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
джо байден
дмитрий песков
сша
украина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Так она ответила на вопрос о позиции новой администрации по газопроводу.Псаки отметила, что команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против "Северного потока – 2". Также она добавила, что Вашингтон продолжит обсуждать эту тему с европейскими партнерами."Северный поток – 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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россия
балтийское море
сша
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, джо байден, дмитрий песков, сша, украина, в мире

Байден проанализирует санкции против "Северного потока — 2"

22:53 26.01.2021 (обновлено: 23:03 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она ответила на вопрос о позиции новой администрации по газопроводу.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
Псаки отметила, что команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против "Северного потока – 2". Также она добавила, что Вашингтон продолжит обсуждать эту тему с европейскими партнерами.

"Северный поток – 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство трубопровода соответствует интересам европейских потребителей и преследует сугубо экономические цели.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против газопровода, распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". В Кремле выразили сожаление из-за введения незаконных ограничений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, назвал санкции против трубопровода рейдерской атакой.
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореСеверный потокДжо БайденДмитрий ПесковСШАУкраинаВ мире
 
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