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Байден заявил о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России
Байден заявил о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России
Президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия РФ и будут защищать от них свои РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:47
2021-01-26T21:56
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия РФ и будут защищать от них свои национальные интересы, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, в состоявшемся во время брифинга для прессы телефонном разговоре Байден "был также намерен ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России".Состоявшейся во вторник телефонный разговор стал первым контактом Байдена с российским руководством после принятия им президентских полномочий.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден заявил о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России

21:47 26.01.2021 (обновлено: 21:56 26.01.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия РФ и будут защищать от них свои национальные интересы, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, в состоявшемся во время брифинга для прессы телефонном разговоре Байден "был также намерен ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России".
Состоявшейся во вторник телефонный разговор стал первым контактом Байдена с российским руководством после принятия им президентских полномочий.
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