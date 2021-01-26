https://ria.ru/20210126/bayden-1594707732.html

Байден заявил о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России

Байден заявил о готовности твердо отвечать на "пагубные" действия России

Президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия РФ и будут защищать от них свои РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:47

2021-01-26T21:47

2021-01-26T21:56

россия

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что США намерены твердо реагировать на "пагубные" действия РФ и будут защищать от них свои национальные интересы, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По ее словам, в состоявшемся во время брифинга для прессы телефонном разговоре Байден "был также намерен ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России".Состоявшейся во вторник телефонный разговор стал первым контактом Байдена с российским руководством после принятия им президентских полномочий.

https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html

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2021

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире