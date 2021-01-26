Байден счел "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы
21:34 26.01.2021 (обновлено: 22:13 26.01.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент продолжает считать, что "Северный поток 2" – это плохая сделка для Европы", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема российского газопровода в ходе состоявшегося накануне разговора Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и какова позиция новой администрации по "Северному потоку 2".
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"
По словам Псаки, "мы знаем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом", и "мы будем анализировать эти меры, и он (президент Байден) намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу".