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Байден счел "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы
Байден счел "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы
Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T21:34
2021-01-26T22:13
северный поток — 2
ангела меркель
германия
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, "мы знаем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом", и "мы будем анализировать эти меры, и он (президент Байден) намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу".
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северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире, джо байден

Байден счел "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы

21:34 26.01.2021 (обновлено: 22:13 26.01.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент продолжает считать, что "Северный поток 2" – это плохая сделка для Европы", - сказала Псаки, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема российского газопровода в ходе состоявшегося накануне разговора Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и какова позиция новой администрации по "Северному потоку 2".

Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
По словам Псаки, "мы знаем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом", и "мы будем анализировать эти меры, и он (президент Байден) намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу".
 
Северный поток — 2Ангела МеркельГерманияСШАВ миреДжо Байден
 
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