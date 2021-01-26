https://ria.ru/20210126/bayden-1594706314.html

Байден счел "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы

Байден счел "Северный поток — 2" плохой сделкой для Европы

Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T21:34

2021-01-26T21:34

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северный поток — 2

ангела меркель

германия

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает проект "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, "мы знаем, что предыдущая администрация ввела новые ограничения на деятельность, связанную с трубопроводом", и "мы будем анализировать эти меры, и он (президент Байден) намерен продолжать консультации с нашими европейскими партнерами по этому вопросу".

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

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2021

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