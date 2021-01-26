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Япония вздохнула с облегчением после избрания Байдена, считает эксперт
Япония вздохнула с облегчением после избрания Байдена, считает эксперт
Япония вздохнула с облегчением после избрания Джо Байдена новым президентом США, ожидается, что двусторонние отношения теперь вернутся в нормальное русло,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:04
2021-01-26T15:04
российская академия наук
мгимо
джо байден
япония
сша
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Япония вздохнула с облегчением после избрания Джо Байдена новым президентом США, ожидается, что двусторонние отношения теперь вернутся в нормальное русло, полагает старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ, научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН Владимир Нелидов."Общая атмосфера - это облегчение от того, что наконец закончилась четырехлетняя администрация (экс-президента США Дональда) Трампа, которая своей довольно хаотической политикой - это не мои оценки, а оценки японских экспертов - подчас наносила существенный урон интересам и Соединенных Штатов ... и японо-американскому сотрудничеству", - сказал эксперт в ходе онлайн-семинара на тему "После Трампа: какой будет политика США в Азии", организованного Высшей школой экономики.По словам специалиста, несмотря на заверения в верности японо-американскому союзу, некоторые заявления США шокировала японских политиков, дипломатов и экспертов.
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российская академия наук, мгимо, джо байден, япония, сша

Япония вздохнула с облегчением после избрания Байдена, считает эксперт

15:04 26.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Япония вздохнула с облегчением после избрания Джо Байдена новым президентом США, ожидается, что двусторонние отношения теперь вернутся в нормальное русло, полагает старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ, научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН Владимир Нелидов.
"В общем и целом", по его словам, в Японии сейчас ожидания "оптимистичные".
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"Общая атмосфера - это облегчение от того, что наконец закончилась четырехлетняя администрация (экс-президента США Дональда) Трампа, которая своей довольно хаотической политикой - это не мои оценки, а оценки японских экспертов - подчас наносила существенный урон интересам и Соединенных Штатов ... и японо-американскому сотрудничеству", - сказал эксперт в ходе онлайн-семинара на тему "После Трампа: какой будет политика США в Азии", организованного Высшей школой экономики.
По словам специалиста, несмотря на заверения в верности японо-американскому союзу, некоторые заявления США шокировала японских политиков, дипломатов и экспертов.
"Как, например, о том, что Япония недостаточно делает, и что Япония могла бы получить ядерное оружие - что звучало из уст Трампа ... Сейчас в Японии ожидают возвращения к "нормальности", возвращения к более традиционным подходам. Вообще японская дипломатия более комфортно себя чувствует в рамках более институализированной, а не персоналистской дипломатии, и это то, что тоже можно ожидать от новой администрации", - заключил Нелидов.
 
Российская академия наукМГИМОДжо БайденЯпонияСША
 
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