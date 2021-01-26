https://ria.ru/20210126/bayden-1594643524.html

Япония вздохнула с облегчением после избрания Байдена, считает эксперт

Япония вздохнула с облегчением после избрания Байдена, считает эксперт

Япония вздохнула с облегчением после избрания Джо Байдена новым президентом США, ожидается, что двусторонние отношения теперь вернутся в нормальное русло,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:04

2021-01-26T15:04

2021-01-26T15:04

российская академия наук

мгимо

джо байден

япония

сша

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Япония вздохнула с облегчением после избрания Джо Байдена новым президентом США, ожидается, что двусторонние отношения теперь вернутся в нормальное русло, полагает старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ, научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН Владимир Нелидов."Общая атмосфера - это облегчение от того, что наконец закончилась четырехлетняя администрация (экс-президента США Дональда) Трампа, которая своей довольно хаотической политикой - это не мои оценки, а оценки японских экспертов - подчас наносила существенный урон интересам и Соединенных Штатов ... и японо-американскому сотрудничеству", - сказал эксперт в ходе онлайн-семинара на тему "После Трампа: какой будет политика США в Азии", организованного Высшей школой экономики.По словам специалиста, несмотря на заверения в верности японо-американскому союзу, некоторые заявления США шокировала японских политиков, дипломатов и экспертов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/ssha-1594571606.html

япония

сша

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российская академия наук, мгимо, джо байден, япония, сша