Япония вздохнула с облегчением после избрания Байдена, считает эксперт
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Япония вздохнула с облегчением после избрания Джо Байдена новым президентом США, ожидается, что двусторонние отношения теперь вернутся в нормальное русло, полагает старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД РФ, научный сотрудник Центра японских исследований ИВ РАН Владимир Нелидов.
"В общем и целом", по его словам, в Японии сейчас ожидания "оптимистичные".
"Общая атмосфера - это облегчение от того, что наконец закончилась четырехлетняя администрация (экс-президента США Дональда) Трампа, которая своей довольно хаотической политикой - это не мои оценки, а оценки японских экспертов - подчас наносила существенный урон интересам и Соединенных Штатов ... и японо-американскому сотрудничеству", - сказал эксперт в ходе онлайн-семинара на тему "После Трампа: какой будет политика США в Азии", организованного Высшей школой экономики.
По словам специалиста, несмотря на заверения в верности японо-американскому союзу, некоторые заявления США шокировала японских политиков, дипломатов и экспертов.
"Как, например, о том, что Япония недостаточно делает, и что Япония могла бы получить ядерное оружие - что звучало из уст Трампа ... Сейчас в Японии ожидают возвращения к "нормальности", возвращения к более традиционным подходам. Вообще японская дипломатия более комфортно себя чувствует в рамках более институализированной, а не персоналистской дипломатии, и это то, что тоже можно ожидать от новой администрации", - заключил Нелидов.