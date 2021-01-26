https://ria.ru/20210126/baku-1594644126.html

Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух

Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух

Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка, поисково-спасательная операция завершена,... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:06

2021-01-26T15:06

2021-01-26T15:13

мчс азербайджана

баку

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594580894_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_70a56f13b0f8025919c7d194f0a5b19c.jpg

БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка, поисково-спасательная операция завершена, сообщает МЧС Азербайджана.Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди. Спасатели вызволили из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.Как сообщили РИА Новости жители дома, погибший ребенок - дочь женщины, тело которой обнаружили во вторник под завалами.

https://ria.ru/20210125/spasennye-1594558562.html

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс азербайджана, баку, азербайджан, в мире