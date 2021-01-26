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Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух
Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух
Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка, поисково-спасательная операция завершена,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:06
2021-01-26T15:13
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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка, поисково-спасательная операция завершена, сообщает МЧС Азербайджана.Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди. Спасатели вызволили из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.Как сообщили РИА Новости жители дома, погибший ребенок - дочь женщины, тело которой обнаружили во вторник под завалами.
https://ria.ru/20210125/spasennye-1594558562.html
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мчс азербайджана, баку, азербайджан, в мире

Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух

15:06 26.01.2021 (обновлено: 15:13 26.01.2021)
 
© Фото : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar NazirliyiПоследствия взрыва в городе Хырдалан в Азербайджане
Последствия взрыва в городе Хырдалан в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Фото : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 янв – РИА Новости. Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка, поисково-спасательная операция завершена, сообщает МЧС Азербайджана.
Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди. Спасатели вызволили из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

"В Хырдалане из-под завалов дома, где произошел взрыв, извлекли тело ребенка. Поисково-спасательная операция завершена, так как оставшихся под завалами уже нет", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили РИА Новости жители дома, погибший ребенок - дочь женщины, тело которой обнаружили во вторник под завалами.
Последствия взрыва в городе Хырдалан в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 22:23
Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку
 
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