https://ria.ru/20210126/babariko-1594690733.html

Вышедший из СИЗО белорусский политолог предложил амнистию для Бабарико

Вышедший из СИЗО белорусский политолог предложил амнистию для Бабарико

"Круглый стол демократических сил" (КСДС), созданный белорусским бизнесменом и политологом Юрием Воскресенским, вышедшим из СИЗО после встречи представителей... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:06

2021-01-26T19:06

2021-01-26T19:06

протесты в белоруссии

максим знак

мария колесникова

дело белгазпромбанка

светлана тихановская

белгазпромбанк

виктор бабарико

павел северинец

николай статкевич

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. "Круглый стол демократических сил" (КСДС), созданный белорусским бизнесменом и политологом Юрием Воскресенским, вышедшим из СИЗО после встречи представителей оппозиции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, опубликовал предварительный список из 213 кандидатов для возможной "политической амнистии", в него вошли экс-претендент на пост президента республики Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, супруг лидера оппозиции Светланы Тихановской.Согласно опубликованному на сайте КСДС списку, предлагается амнистрировать 213 человек, большинство из которых сейчас находятся в следственных изоляторах. Среди кандидатур для "политической амнистии" сам Воскресенский, Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены координационного совета оппозиции Лилия Власова, Максим Знак, Мария Колесникова, известные оппозиционеры Павел Северинец и Николай Статкевич, политтехнолог Виталий Шкляров, Сергей Тихановский и ряд его сторонников, несколько оппозиционных блогеров, включая державшего более 40 дней голодовку администратора популярного Telegram-канала Игоря Лосика, журналисты Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Андрей Александров, фигуранты дела "Пресс-клуб Беларусь" и другие.На сайте КСДС размещена форма, через которую посетитель сайта может инициировать процесс добавления человека в список для амнистии.Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, задержанными во время и после избирательной кампании и с тех пор содержавшимися под стражей в следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, кто был отпущен из СИЗО в связи с изменением или отменой меры пресечения.Воскресенский создал и зарегистрировал "Круглый стол демократических сил" для организации диалога между оппозицией и властью. По его словам, в эту структуру уже поступили предложения по изменению конституции и другого законодательства. Воскресенский также предлагает провести амнистию для тех, кого оппозиция считает политзаключенными. По его мнению, Всебелорусское народное собрание могло бы поставить вопрос о "политической амнистии" перед властями.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля 2021 года в Минске, общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела. Правозащитники признали политзаключенными почти 190 человек.

https://ria.ru/20210126/belorussiya-1594608378.html

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594231250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, мария колесникова, дело белгазпромбанка, светлана тихановская, белгазпромбанк, виктор бабарико, павел северинец, николай статкевич, минск, белоруссия, в мире