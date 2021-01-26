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Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида
Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида
Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:19
2021-01-26T18:19
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.Согласно информации, представленной центром, 28 января на расстоянии, равном 5,5 дистанциям от Земли до Луны (примерно 2,2 миллиона километров), мимо нашей планеты пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 метров, он должен приблизиться на минимальное расстояние к Земле примерно в 7.12 мск.Более крупный астероид 2021 AG7 (от 47 до 110 метров) промчится мимо Земли в пятницу. Ожидаемое время пролета – в 11.50 мск. Его от нас будет отделять расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны. На еще большем удалении от Земли в этот же день в 22.37 мск пролетит астероид поменьше - 2021 AF7 размерами от 24 до 53 метров.Еще два астероида - 2021 AL и 2021 BD3, уже пролетели во вторник мимо Земли на расстоянии порядка 10 расстояний до Луны. Наименьший из них (размерами от 19 до 43 метров) "засветился" у Земли в 12.58 мск, а наибольший в 4.01 мск. Его размеры могли составлять до 67 метров.
https://ria.ru/20201207/asteroid-1587990039.html
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земля, луна, космос - риа наука, наса, в мире

Мимо Земли до конца недели пролетят три крупных астероида

18:19 26.01.2021
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Несколько астероидов размером до 100 метров пролетят мимо Земли до конца недели, сообщает Центр изучения околоземных объектов НАСА.
Согласно информации, представленной центром, 28 января на расстоянии, равном 5,5 дистанциям от Земли до Луны (примерно 2,2 миллиона километров), мимо нашей планеты пролетит астероид 2021 BZ. Его размеры оцениваются от 29 до 65 метров, он должен приблизиться на минимальное расстояние к Земле примерно в 7.12 мск.
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Более крупный астероид 2021 AG7 (от 47 до 110 метров) промчится мимо Земли в пятницу. Ожидаемое время пролета – в 11.50 мск. Его от нас будет отделять расстояние, в 11 раз превышающее путь до Луны. На еще большем удалении от Земли в этот же день в 22.37 мск пролетит астероид поменьше - 2021 AF7 размерами от 24 до 53 метров.
Еще два астероида - 2021 AL и 2021 BD3, уже пролетели во вторник мимо Земли на расстоянии порядка 10 расстояний до Луны. Наименьший из них (размерами от 19 до 43 метров) "засветился" у Земли в 12.58 мск, а наибольший в 4.01 мск. Его размеры могли составлять до 67 метров.
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