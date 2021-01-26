https://ria.ru/20210126/armeniya-1594698839.html

В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией

В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:59

2021-01-26T19:59

2021-01-26T19:59

россия

вагаршак арутюнян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:179:2996:1864_1920x0_80_0_0_e46147fd4ae46aafea75b97ecc20a402.jpg

ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.Отмечается, что об этом Арутюнян сказал во время посещения одного из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС. Там он находился в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ.В пресс-службе заявили, что Арутюнян посетил объединенный командный пункт ПВО и авиации, откуда усилиями противовоздушной обороны Армении и 102-й российской военной базы ведется боевое дежурство по охране воздушных границ Армении.Министру обороны доложили, что в течение круглосуточного дежурства, осуществляемого в обычном режиме, случаев нарушения воздушной границы не зафиксировано.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592633958.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вагаршак арутюнян, армения, в мире