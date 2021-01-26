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В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией
В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:59
2021-01-26T19:59
россия
вагаршак арутюнян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.Отмечается, что об этом Арутюнян сказал во время посещения одного из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС. Там он находился в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ.В пресс-службе заявили, что Арутюнян посетил объединенный командный пункт ПВО и авиации, откуда усилиями противовоздушной обороны Армении и 102-й российской военной базы ведется боевое дежурство по охране воздушных границ Армении.Министру обороны доложили, что в течение круглосуточного дежурства, осуществляемого в обычном режиме, случаев нарушения воздушной границы не зафиксировано.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
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россия, вагаршак арутюнян, армения, в мире

В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией

19:59 26.01.2021
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
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ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Отмечается, что об этом Арутюнян сказал во время посещения одного из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС. Там он находился в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ.

"Министр обороны Армении подчеркнул необходимость углубления армяно-российского военного сотрудничества, в том числе в области противовоздушной обороны, назвав совместную охрану воздушных границ Армении одним из лучших примеров взаимодействия", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе заявили, что Арутюнян посетил объединенный командный пункт ПВО и авиации, откуда усилиями противовоздушной обороны Армении и 102-й российской военной базы ведется боевое дежурство по охране воздушных границ Армении.
Министру обороны доложили, что в течение круглосуточного дежурства, осуществляемого в обычном режиме, случаев нарушения воздушной границы не зафиксировано.
В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
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