https://ria.ru/20210126/armeniya-1594698839.html
В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией
В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:59
2021-01-26T19:59
2021-01-26T19:59
россия
вагаршак арутюнян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:179:2996:1864_1920x0_80_0_0_e46147fd4ae46aafea75b97ecc20a402.jpg
ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.Отмечается, что об этом Арутюнян сказал во время посещения одного из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС. Там он находился в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ.В пресс-службе заявили, что Арутюнян посетил объединенный командный пункт ПВО и авиации, откуда усилиями противовоздушной обороны Армении и 102-й российской военной базы ведется боевое дежурство по охране воздушных границ Армении.Министру обороны доложили, что в течение круглосуточного дежурства, осуществляемого в обычном режиме, случаев нарушения воздушной границы не зафиксировано.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592633958.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52eb13bf031d959e0fd46bd306c5b591.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вагаршак арутюнян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости.
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян
заявил во вторник о необходимости углубления военного сотрудничества с Россией, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.
Отмечается, что об этом Арутюнян сказал во время посещения одного из подразделений противовоздушной обороны армянских ВС. Там он находился в сопровождении руководства войск ПВО главного командования Воздушно-космических сил РФ.
"Министр обороны Армении подчеркнул необходимость углубления армяно-российского военного сотрудничества, в том числе в области противовоздушной обороны, назвав совместную охрану воздушных границ Армении одним из лучших примеров взаимодействия", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В пресс-службе заявили, что Арутюнян посетил объединенный командный пункт ПВО и авиации, откуда усилиями противовоздушной обороны Армении
и 102-й российской военной базы ведется боевое дежурство по охране воздушных границ Армении.
Министру обороны доложили, что в течение круглосуточного дежурства, осуществляемого в обычном режиме, случаев нарушения воздушной границы не зафиксировано.
В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.