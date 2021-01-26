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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210126/armeniya-1594624668.html
Эксперт рассказал, как Армении выйти из грузовой блокады
Эксперт рассказал, как Армении выйти из грузовой блокады
Строительство железной дороги, которая свяжет Россию и Армению через Азербайджан, станет для Армении огромным шагом и, по сути, выходом из грузовой блокады,... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T13:27
2021-01-26T13:27
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Строительство железной дороги, которая свяжет Россию и Армению через Азербайджан, станет для Армении огромным шагом и, по сути, выходом из грузовой блокады, сообщил РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.Ранее во вторник РБК со ссылкой на источники в правительствах России и Армении написало, что вице-премьеры этих стран и Азербайджана планируют 27 января обсудить в Москве строительство транспортных связей на Южном Кавказе. По данным издания, речь пойдет о нескольких возможных проектах, в частности строительстве железной дороги через Армению, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию. Россия и Армения сейчас не имеют прямого железнодорожного сообщения. Оно ранее осуществлялось через Грузию, но было остановлено из-за ситуации с Абхазией."С точки зрения Армении – это (строительство железной дороги между Россией, Азербайджаном и Арменией – ред.), конечно, огромный шаг, выход из грузовой блокады по сути", - считает Безбородов.РЖД через свою дочернюю компанию - "Южно-Кавказская железная дорога" - управляют железнодорожной инфраструктурой Армении, при этом не имея прямого сообщения с этой страной. Безбородов оценил, что даст РЖД строительство новой дороги. "Для РЖД есть плюс: будут соединены со своим концессионным предприятием", - считает эксперт.По его мнению, в теории строительство дороги приведет и к развитию торговли между Россией и Турцией. "Но пока все-таки контейнеризированный маршрут через Новороссийск в разы быстрее, спокойнее и дешевле", - отметил при этом Безбородов.После трехсторонних переговоров президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху лидеры подписали совместное заявление о развитии региона. Оно предусматривает создание специальной рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры правительств трех стран. В частности, рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 1 марта текущего года должна представить лидерам график по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры для международных перевозок.
https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Эксперт рассказал, как Армении выйти из грузовой блокады

13:27 26.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Строительство железной дороги, которая свяжет Россию и Армению через Азербайджан, станет для Армении огромным шагом и, по сути, выходом из грузовой блокады, сообщил РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Ранее во вторник РБК со ссылкой на источники в правительствах России и Армении написало, что вице-премьеры этих стран и Азербайджана планируют 27 января обсудить в Москве строительство транспортных связей на Южном Кавказе. По данным издания, речь пойдет о нескольких возможных проектах, в частности строительстве железной дороги через Армению, которая свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию. Россия и Армения сейчас не имеют прямого железнодорожного сообщения. Оно ранее осуществлялось через Грузию, но было остановлено из-за ситуации с Абхазией.
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"С точки зрения Армении – это (строительство железной дороги между Россией, Азербайджаном и Арменией – ред.), конечно, огромный шаг, выход из грузовой блокады по сути", - считает Безбородов.
РЖД через свою дочернюю компанию - "Южно-Кавказская железная дорога" - управляют железнодорожной инфраструктурой Армении, при этом не имея прямого сообщения с этой страной. Безбородов оценил, что даст РЖД строительство новой дороги. "Для РЖД есть плюс: будут соединены со своим концессионным предприятием", - считает эксперт.
По его мнению, в теории строительство дороги приведет и к развитию торговли между Россией и Турцией. "Но пока все-таки контейнеризированный маршрут через Новороссийск в разы быстрее, спокойнее и дешевле", - отметил при этом Безбородов.
После трехсторонних переговоров президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху лидеры подписали совместное заявление о развитии региона. Оно предусматривает создание специальной рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры правительств трех стран. В частности, рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 1 марта текущего года должна представить лидерам график по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры для международных перевозок.
 
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