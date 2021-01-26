https://ria.ru/20210126/arest-1594691691.html

Суд арестовал обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января

Суд арестовал обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несанкционированной акции в Москве 23 января Евгения Есенова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T19:11

2021-01-26T19:11

2021-01-26T21:59

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несанкционированной акции в Москве 23 января Евгения Есенова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Она уточнила, что мужчину обвиняют по статье УК "Применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".Есенов стал первым арестованным по этой статье УК после субботних протестов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. К их проведению призывали сторонники Алексея Навального. По данным СК, всего после несанкционированных акций в России открыты 20 уголовных дел. В основном они касаются применения насилия к представителям власти, перекрытия дорог, уничтожения имущества, хулиганства и нарушения санитарных правил. В московские суды поступили почти 450 дел о нарушениях, по данным Общественной наблюдательной комиссии столицы, более 60 человек отбывают административные аресты.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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2021

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-26T19:11 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия