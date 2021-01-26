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Суд арестовал обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января
Суд арестовал обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января
Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несанкционированной акции в Москве 23 января Евгения Есенова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T19:11
2021-01-26T21:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несанкционированной акции в Москве 23 января Евгения Есенова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Она уточнила, что мужчину обвиняют по статье УК "Применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".Есенов стал первым арестованным по этой статье УК после субботних протестов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. К их проведению призывали сторонники Алексея Навального. По данным СК, всего после несанкционированных акций в России открыты 20 уголовных дел. В основном они касаются применения насилия к представителям власти, перекрытия дорог, уничтожения имущества, хулиганства и нарушения санитарных правил. В московские суды поступили почти 450 дел о нарушениях, по данным Общественной наблюдательной комиссии столицы, более 60 человек отбывают административные аресты.
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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353
60
москва, происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января

19:11 26.01.2021 (обновлено: 21:59 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЕвгений Есенов, обвиняемый в нападении на полицейского на несогласованной акции протеста в Москве 23 января
Евгений Есенов, обвиняемый в нападении на полицейского на несогласованной акции протеста в Москве 23 января - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца участника несанкционированной акции в Москве 23 января Евгения Есенова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Она уточнила, что мужчину обвиняют по статье УК "Применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Есенов стал первым арестованным по этой статье УК после субботних протестов.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. К их проведению призывали сторонники Алексея Навального.
По данным СК, всего после несанкционированных акций в России открыты 20 уголовных дел. В основном они касаются применения насилия к представителям власти, перекрытия дорог, уничтожения имущества, хулиганства и нарушения санитарных правил.
В московские суды поступили почти 450 дел о нарушениях, по данным Общественной наблюдательной комиссии столицы, более 60 человек отбывают административные аресты.
 
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