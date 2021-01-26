https://ria.ru/20210126/arest-1594685157.html

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве 26 пенсионерок жителю Казани

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве 26 пенсионерок жителю Казани

Суд в Казани во вторник продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве 26 пожилых женщин Радику Тагирову на три месяца – до 27... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:34

2021-01-26T18:34

2021-01-26T18:34

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587392572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_425e4254364ec575cc182cd178b9e63a.jpg

КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд в Казани во вторник продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве 26 пожилых женщин Радику Тагирову на три месяца – до 27 апреля, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Тагиров был арестован 2 декабря 2020 года, срок ареста истекал 27 января.СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.

https://ria.ru/20201201/dushitel-1587206898.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания. 2021-01-26T18:34 true PT3M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия