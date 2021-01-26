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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве 26 пенсионерок жителю Казани
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве 26 пенсионерок жителю Казани
Суд в Казани во вторник продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве 26 пожилых женщин Радику Тагирову на три месяца – до 27... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:34
2021-01-26T18:34
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд в Казани во вторник продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве 26 пожилых женщин Радику Тагирову на три месяца – до 27 апреля, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Тагиров был арестован 2 декабря 2020 года, срок ареста истекал 27 января.СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания
Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания.
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следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве 26 пенсионерок жителю Казани

18:34 26.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Суд в Казани во вторник продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве 26 пожилых женщин Радику Тагирову на три месяца – до 27 апреля, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Тагиров был арестован 2 декабря 2020 года, срок ареста истекал 27 января.

"По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено – обвиняемый останется под стражей до 27 апреля текущего года с содержанием в СИ-1 Казани", - сказал Галиев журналистам.

СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.
Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.
На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 17:59
"Я их не считал": слесарь из Казани признался в серии из 26 убийств
 
Следственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
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