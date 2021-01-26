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В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину
В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину
Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:08
2021-01-26T18:08
2021-01-26T18:35
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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили в тюрьму.Вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на туристов, граждан России — мужчину и двух женщин, всех их госпитализировали.Утром 26 января источник РИА Новости в правоохранительных органах со ссылкой на врачей рассказал, что одна из пострадавших, получившая девять ранений, находится в тяжелом состоянии, но есть тенденция к улучшению.После нападения посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать меры безопасности, не контактировать с "подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц".
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россия, турция, стамбул, в мире
АНКАРА, 26 янв — РИА Новости, Алёна Палажченко.
Суд Стамбула
арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили в тюрьму.
Вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на туристов, граждан России — мужчину и двух женщин, всех их госпитализировали.
Утром 26 января источник РИА Новости в правоохранительных органах со ссылкой на врачей рассказал, что одна из пострадавших, получившая девять ранений, находится в тяжелом состоянии, но есть тенденция к улучшению.
После нападения посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать меры безопасности, не контактировать с "подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц".