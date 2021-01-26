Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210126/arest-1594679653.html
В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину
В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину
Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T18:08
2021-01-26T18:35
россия
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594533222_0:247:3039:1957_1920x0_80_0_0_74fbbc104da6732d81f800b183604b56.jpg
АНКАРА, 26 янв — РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили в тюрьму.Вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на туристов, граждан России — мужчину и двух женщин, всех их госпитализировали.Утром 26 января источник РИА Новости в правоохранительных органах со ссылкой на врачей рассказал, что одна из пострадавших, получившая девять ранений, находится в тяжелом состоянии, но есть тенденция к улучшению.После нападения посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать меры безопасности, не контактировать с "подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц".
https://ria.ru/20210126/napadenie-1594590267.html
россия
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594533222_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_724408a113dca8055b74a414eeadc760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, турция, стамбул, в мире

В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину

18:08 26.01.2021 (обновлено: 18:35 26.01.2021)
 
© REUTERS / Umit BektasПолиция патрулирует улицы Стамбула, Турция
Полиция патрулирует улицы Стамбула, Турция - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© REUTERS / Umit Bektas
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 янв — РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили в тюрьму.
Вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на туристов, граждан России — мужчину и двух женщин, всех их госпитализировали.
Утром 26 января источник РИА Новости в правоохранительных органах со ссылкой на врачей рассказал, что одна из пострадавших, получившая девять ранений, находится в тяжелом состоянии, но есть тенденция к улучшению.
После нападения посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать меры безопасности, не контактировать с "подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц".
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 10:43
Стали известны подробности о напавшем на россиян в Стамбуле
 
РоссияТурцияСтамбулВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В России активизировались мошенники под видом брокеров
06:37Безос потребовал почти два миллиона долларов от брата возлюбленной
06:15Эксперт рассказал, как выявить "черных коллекторов"
06:09В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19
05:49В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:39Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
05:22В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным
05:10Россиян предупредили о риске незарегистрированных вакцин от COVID-19
04:51На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели работника в шахте
03:55Российский "Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
03:49"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"
03:45YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
03:41Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
03:39В Испании произошла серия землетрясений
03:36В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:31Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
03:24В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"
03:16Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
03:15В России хотят создать реестры иностранных работников и их работодателей
03:07Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения
Лента новостейМолния