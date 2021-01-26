https://ria.ru/20210126/arest-1594679653.html

В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину

В Стамбуле арестовали напавшего на россиян мужчину

Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T18:08

2021-01-26T18:08

2021-01-26T18:35

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АНКАРА, 26 янв — РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Стамбула арестовал мужчину, напавшего 24 января на трех россиян, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, ему предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили в тюрьму.Вечером в воскресенье сборщик мусора Хасан Хюсейн Й., страдающий психическим расстройством, напал с ножом на туристов, граждан России — мужчину и двух женщин, всех их госпитализировали.Утром 26 января источник РИА Новости в правоохранительных органах со ссылкой на врачей рассказал, что одна из пострадавших, получившая девять ранений, находится в тяжелом состоянии, но есть тенденция к улучшению.После нападения посольство России в Анкаре призвало туристов соблюдать меры безопасности, не контактировать с "подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц".

https://ria.ru/20210126/napadenie-1594590267.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, стамбул, в мире