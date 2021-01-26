https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html

Генсек ООН рассказал о росте антисемитизма во время пандемии

Генсек ООН рассказал о росте антисемитизма во время пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте антисемитских настроений во время пандемии коронавируса, которая поставила общество перед испытанием - усугубила... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:24

2021-01-26T12:24

2021-01-26T12:24

религия и мировоззрение

антониу гутерреш

новости - религия и мировоззрение

европа

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте антисемитских настроений во время пандемии коронавируса, которая поставила общество перед испытанием - усугубила давнюю несправедливость и разногласия."Она (пандемия - ред.) способствовала возрождению ксенофобии, антисемитизма и вражды", - заявил Гутерреш во время службы в память жертв холокоста в синагоге в Нью-Йорке."Пропаганда, ассоциирующая евреев с пандемией, например посредством обвинения их в создании вируса с целью мирового господства, была бы нелепой, если бы не была такой опасной", - сказал он.По его словам, это лишь одно из недавних проявлений антисемитизма, отсылающих как минимум к XIV веку, когда евреев обвиняли в распространении бубонной чумы.Антисемитизм - самая старая, самая стойкая и укоренившаяся форма расизма и религиозных преследований в нашем мире, добавил генсек ООН."От имперского Рима до средневековой Европы и современного мира евреи и их общины на протяжении двух тысячелетий подвергались нападениям, изгнаниям и периодическим массовым убийствам. В XIX веке евреев обвиняли в финансовых крахах, в которых они сами были главными жертвами. Антисемитизм нашел свое самое ужасное воплощение в холокосте", - указал он."Печально, но не удивительно, что пандемия COVID-19 спровоцировала очередной взрыв этой ядовитой идеологии", - подчеркнул Гутерреш.Он призвал не терять бдительность в борьбе с этой идеологией.

https://ria.ru/20200903/antisemitizm-1576704343.html

https://ria.ru/20201101/erdogan-1582576603.html

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антониу гутерреш, новости - религия и мировоззрение, европа