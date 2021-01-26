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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html
Генсек ООН рассказал о росте антисемитизма во время пандемии
Генсек ООН рассказал о росте антисемитизма во время пандемии
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте антисемитских настроений во время пандемии коронавируса, которая поставила общество перед испытанием - усугубила... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:24
2021-01-26T12:24
религия и мировоззрение
антониу гутерреш
новости - религия и мировоззрение
европа
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте антисемитских настроений во время пандемии коронавируса, которая поставила общество перед испытанием - усугубила давнюю несправедливость и разногласия."Она (пандемия - ред.) способствовала возрождению ксенофобии, антисемитизма и вражды", - заявил Гутерреш во время службы в память жертв холокоста в синагоге в Нью-Йорке."Пропаганда, ассоциирующая евреев с пандемией, например посредством обвинения их в создании вируса с целью мирового господства, была бы нелепой, если бы не была такой опасной", - сказал он.По его словам, это лишь одно из недавних проявлений антисемитизма, отсылающих как минимум к XIV веку, когда евреев обвиняли в распространении бубонной чумы.Антисемитизм - самая старая, самая стойкая и укоренившаяся форма расизма и религиозных преследований в нашем мире, добавил генсек ООН."От имперского Рима до средневековой Европы и современного мира евреи и их общины на протяжении двух тысячелетий подвергались нападениям, изгнаниям и периодическим массовым убийствам. В XIX веке евреев обвиняли в финансовых крахах, в которых они сами были главными жертвами. Антисемитизм нашел свое самое ужасное воплощение в холокосте", - указал он."Печально, но не удивительно, что пандемия COVID-19 спровоцировала очередной взрыв этой ядовитой идеологии", - подчеркнул Гутерреш.Он призвал не терять бдительность в борьбе с этой идеологией.
https://ria.ru/20200903/antisemitizm-1576704343.html
https://ria.ru/20201101/erdogan-1582576603.html
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антониу гутерреш, новости - религия и мировоззрение, европа

Генсек ООН рассказал о росте антисемитизма во время пандемии

12:24 26.01.2021
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал о росте антисемитских настроений во время пандемии коронавируса, которая поставила общество перед испытанием - усугубила давнюю несправедливость и разногласия.
"Она (пандемия - ред.) способствовала возрождению ксенофобии, антисемитизма и вражды", - заявил Гутерреш во время службы в память жертв холокоста в синагоге в Нью-Йорке.
"Пропаганда, ассоциирующая евреев с пандемией, например посредством обвинения их в создании вируса с целью мирового господства, была бы нелепой, если бы не была такой опасной", - сказал он.
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По его словам, это лишь одно из недавних проявлений антисемитизма, отсылающих как минимум к XIV веку, когда евреев обвиняли в распространении бубонной чумы.
Антисемитизм - самая старая, самая стойкая и укоренившаяся форма расизма и религиозных преследований в нашем мире, добавил генсек ООН.
"От имперского Рима до средневековой Европы и современного мира евреи и их общины на протяжении двух тысячелетий подвергались нападениям, изгнаниям и периодическим массовым убийствам. В XIX веке евреев обвиняли в финансовых крахах, в которых они сами были главными жертвами. Антисемитизм нашел свое самое ужасное воплощение в холокосте", - указал он.
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"Печально, но не удивительно, что пандемия COVID-19 спровоцировала очередной взрыв этой ядовитой идеологии", - подчеркнул Гутерреш.
Он призвал не терять бдительность в борьбе с этой идеологией.
 
Религия и мировоззрениеАнтониу ГутеррешНовости - Религия и мировоззрениеЕвропа
 
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