https://ria.ru/20210126/aktsii-1594618049.html

В Москве задержали двух участников незаконных акций 23 января

В Москве задержали двух участников незаконных акций 23 января

В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января, подозреваемые в "применении насилия" против силовиков, сообщила журналистам во вторник... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T12:55

2021-01-26T12:55

2021-01-26T13:01

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января, подозреваемые в "применении насилия" против силовиков, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Один из них, по данным следствия, близ Пушкинской площади "нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Другому вменяется то, что он, будучи за рулем авто, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Это произошло в Пресненском районе города.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210126/aktsii-1594617274.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия