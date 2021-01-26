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В Москве задержали двух участников незаконных акций 23 января
В Москве задержали двух участников незаконных акций 23 января
В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января, подозреваемые в "применении насилия" против силовиков, сообщила журналистам во вторник... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T12:55
2021-01-26T13:01
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января, подозреваемые в "применении насилия" против силовиков, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.Один из них, по данным следствия, близ Пушкинской площади "нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Другому вменяется то, что он, будучи за рулем авто, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Это произошло в Пресненском районе города.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержали двух участников незаконных акций 23 января

12:55 26.01.2021 (обновлено: 13:01 26.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января, подозреваемые в "применении насилия" против силовиков, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.
Один из них, по данным следствия, близ Пушкинской площади "нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Другому вменяется то, что он, будучи за рулем авто, "в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего". Это произошло в Пресненском районе города.
"В настоящее время двое мужчин, являющихся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения", - сказала Иванова.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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