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В Абакане арестовали мужчину за призывы к участию в незаконной акции
В Абакане арестовали мужчину за призывы к участию в незаконной акции
Абаканский городской суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Богатырева за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T15:41
2021-01-26T15:41
россия
генеральная прокуратура рф
абакан
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Абаканский городской суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Богатырева за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции.Постановление в течение 10 суток может быть обжаловано в Верховном суде Хакасии.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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россия, генеральная прокуратура рф, абакан, республика хакасия

В Абакане арестовали мужчину за призывы к участию в незаконной акции

15:41 26.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Абаканский городской суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Богатырева за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции.

"Признать Богатырева Ивана Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ред)... и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", - говорится в постановлении суда.

Несанкционированные акции сторонников А. Навального - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Постановление в течение 10 суток может быть обжаловано в Верховном суде Хакасии.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
РоссияГенеральная прокуратура РФАбаканРеспублика Хакасия
 
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