В Абакане арестовали мужчину за призывы к участию в незаконной акции
КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Абаканский городской суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Богатырева за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции.
"Признать Богатырева Ивана Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ред)... и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", - говорится в постановлении суда.
Постановление в течение 10 суток может быть обжаловано в Верховном суде Хакасии.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".