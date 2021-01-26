https://ria.ru/20210126/abakan-1594650325.html

В Абакане арестовали мужчину за призывы к участию в незаконной акции

В Абакане арестовали мужчину за призывы к участию в незаконной акции

Абаканский городской суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Богатырева за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции. РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T15:41

2021-01-26T15:41

2021-01-26T15:41

россия

генеральная прокуратура рф

абакан

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Абаканский городской суд арестовал на 10 суток местного жителя Ивана Богатырева за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции.Постановление в течение 10 суток может быть обжаловано в Верховном суде Хакасии.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/zhertvy-1594535650.html

россия

абакан

республика хакасия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, абакан, республика хакасия