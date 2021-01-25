https://ria.ru/20210125/zima-1594438975.html

В Москву вернется зимняя погода

В Москву вернется зимняя погода

Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега ожидается в Москве на неделе, в первую половину недели температура будет около нуля и даже... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:23

2021-01-25T11:23

2021-01-25T11:32

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега ожидается в Москве на неделе, в первую половину недели температура будет около нуля и даже слабоположительная, ближе к выходным вернется зимняя погода с отрицательными температурами до минус 2 - минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в последующие дни, 27 января будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега, и также в течение суток в столичном регионе минус 4 - плюс 1."Это значит, что в Москве температура будет около нуля градусов. И в ночные часы еще сохранится порывистый ветер до 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.Как отметила синоптик, в четверг 28 января погода будет уже "вполне зимняя", облачная, временами будет приниматься снег различной интенсивности: от небольшого до умеренного.

https://realty.ria.ru/20210122/zima-1594150005.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество