https://ria.ru/20210125/zima-1594438975.html
В Москву вернется зимняя погода
В Москву вернется зимняя погода
Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега ожидается в Москве на неделе, в первую половину недели температура будет около нуля и даже... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:23
2021-01-25T11:23
2021-01-25T11:32
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега ожидается в Москве на неделе, в первую половину недели температура будет около нуля и даже слабоположительная, ближе к выходным вернется зимняя погода с отрицательными температурами до минус 2 - минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в последующие дни, 27 января будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега, и также в течение суток в столичном регионе минус 4 - плюс 1."Это значит, что в Москве температура будет около нуля градусов. И в ночные часы еще сохранится порывистый ветер до 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.Как отметила синоптик, в четверг 28 января погода будет уже "вполне зимняя", облачная, временами будет приниматься снег различной интенсивности: от небольшого до умеренного.
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москва, общество
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и снега ожидается в Москве на неделе, в первую половину недели температура будет около нуля и даже слабоположительная, ближе к выходным вернется зимняя погода с отрицательными температурами до минус 2 - минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первая половина недели ожидается с небольшими осадками. Чуть больше осадков будет 27 числа, потому что к нам будет приближаться другой южный циклон. Завтра температура в течение суток в столичном регионе минус 1 - плюс 2, то есть в Москве будет порядка нуля - плюс 2 градусов в течение суток. В течение завтрашнего дня температура будет понижаться. Ветер завтра усилится, днем в порывах до 12-14 метров в секунду, он сохранит юго-западное направление", - сообщила Позднякова.
По ее словам, в последующие дни, 27 января будет облачно, временами осадки в виде мокрого снега, и также в течение суток в столичном регионе минус 4 - плюс 1.
"Это значит, что в Москве температура будет около нуля градусов. И в ночные часы еще сохранится порывистый ветер до 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.
Как отметила синоптик, в четверг 28 января погода будет уже "вполне зимняя", облачная, временами будет приниматься снег различной интенсивности: от небольшого до умеренного.
"Температура начнет понижаться, в течение суток в регионе ноль - минус 5 градусов, то есть в Москве она будет около нуля, либо слабоотрицательная. Далее 29 - 30 января погода облачная с небольшим снежком, и ожидается дальнейшее понижение температуры. К 30-му числу минимальная температура в Москве уже порядка минус 5 - минус 10 градусов, и днем минус 2 - минус 7. Это, конечно, еще останется выше климатической нормы, но все же не на 10 градусов, как сейчас, а градусов на 6-7", - сказала Позднякова.