https://ria.ru/20210125/zemletryasenie-1594408239.html
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T01:38
2021-01-25T01:38
2021-01-25T01:38
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
мильковский район
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах края землетрясение в не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594371203.html
россия
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, мильковский район, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия