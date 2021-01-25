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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T01:38
2021-01-25T01:38
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
мильковский район
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах края землетрясение в не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594371203.html
россия
камчатский край
мильковский район
петропавловск-камчатский
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, мильковский район, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0

01:38 25.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на микрорайон "Северо-Восток" в городе Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Мильковского района Камчатского края, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 12 километров в 119 километрах от села Эссо", - говорится в публикации.
По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах края землетрясение в не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 16:07
На границе Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение
 
РоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайМильковский районПетропавловск-КамчатскийЗемлетрясениеПроисшествия
 
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