https://ria.ru/20210125/zakon-1594501631.html

Путин о незаконных митингах: "Так политика не делается"

Путин о незаконных митингах: "Так политика не делается"

Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели, ответственная политика так не делается, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:19

2021-01-25T16:19

2021-01-25T17:34

капитолий

владимир путин

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв — РИА Новости. Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели, ответственная политика так не делается, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества в понедельник президент прокомментировал прошедшие в субботу в разных городах страны несогласованные акции. Говоря об этом, он напомнил недавний пример беспорядков в США с захватом Капитолия, а также события 1993 года с расстрелом Белого дома в Москве. Он также подчеркнул, что ответственные люди не должны допускать нарушений закона в ходе подобных акций."Кстати говоря, все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, - никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае, ответственная", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210125/aktsii-1594487244.html

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капитолий, владимир путин, москва, сша, общество