https://ria.ru/20210125/zaderzhanie-1594416742.html
В МВД опровергли данные о жестком задержании мужчины с ребенком в Абакане
В МВД опровергли данные о жестком задержании мужчины с ребенком в Абакане
Информация из социальных сетей об агрессивном задержании мужчины с ребенком в Абакане в субботу не соответствует действительности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:33
2021-01-25T08:33
2021-01-25T08:33
абакан
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Информация из социальных сетей об агрессивном задержании мужчины с ребенком в Абакане в субботу не соответствует действительности, сообщила пресс-служба управления МВД по Хакасии в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Instagram.Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором полицейские под руки уводят мужчину. Рядом идет ребенок. Запись прерывается, когда ребенок идет вслед удаляющимся мужчине и полицейским, а женщина за кадром говорит, что ребенка оставили одного. В пояснении к видео и материалам в СМИ сообщается, что инцидент произошел во время несогласованного мероприятия в Абакане."В социальной сети Instagram была распространена информация о том, что полицейские проявили агрессию при задержании мужчины, рядом с которым находился ребенок… 23 января на перекрестке улиц Щетинкина-Ленина в Абакане (мужчина) находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и на замечания сотрудников полиции не реагировал, рядом с ним находился ребенок. В связи с тем что дальнейшее нахождение несовершеннолетнего рядом с мужчиной в состоянии опьянения вызвало опасения у сотрудников полиции, гражданин был доставлен в дежурную часть… Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних ребенок передан матери", - говорится в сообщении.В пресс-службе РИА Новости уточнили, что случай произошел не на несогласованной акции.
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абакан, республика хакасия, происшествия
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости.
Информация из социальных сетей об агрессивном задержании мужчины с ребенком в Абакане
в субботу не соответствует действительности, сообщила пресс-служба управления МВД по Хакасии в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Instagram
.
Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором полицейские под руки уводят мужчину. Рядом идет ребенок. Запись прерывается, когда ребенок идет вслед удаляющимся мужчине и полицейским, а женщина за кадром говорит, что ребенка оставили одного. В пояснении к видео и материалам в СМИ сообщается, что инцидент произошел во время несогласованного мероприятия в Абакане.
"В социальной сети Instagram была распространена информация о том, что полицейские проявили агрессию при задержании мужчины, рядом с которым находился ребенок… 23 января на перекрестке улиц Щетинкина-Ленина в Абакане (мужчина) находился в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и на замечания сотрудников полиции не реагировал, рядом с ним находился ребенок. В связи с тем что дальнейшее нахождение несовершеннолетнего рядом с мужчиной в состоянии опьянения вызвало опасения у сотрудников полиции, гражданин был доставлен в дежурную часть… Сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних ребенок передан матери", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости уточнили, что случай произошел не на несогласованной акции.