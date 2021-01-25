https://ria.ru/20210125/yalta-1594445176.html

В Крыму начали пополняться водохранилища

В Крыму начали пополняться водохранилища

Таяние снега и осадки вызвали притоки в Загорское и Счастливенское водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты и поселков южного берега Крыма, сообщила... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:55

2021-01-25T11:55

2021-01-25T14:48

хорошие новости

бельбек

днепр (город)

янина павленко

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севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Таяние снега и осадки вызвали притоки в Загорское и Счастливенское водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты и поселков южного берега Крыма, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Запасы воды в снеге позволяют надеяться на приток 1,8 миллиона и 600 тысяч кубометров воды в оба водохранилища, отметила Павленко. При потреблении порядка 37 тысяч кубометров в сутки из этих водохранилищ воды в них хватит на два месяца, сказала глава администрации. При этом сейчас Ялта активно использует воду рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды, которые наполнились после дождей и снегопада, добавила Павленко.В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-Крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и ее левого притока Стили. Объем водохранилища составляет около 28 миллионов кубометров. Счастливенское водохранилище, как и Загорское, находится на северной стороне главной горной гряды, расположено в верховьях реки Бельбек, объем водохранилища — 11,8 миллиона кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливенское, а затем по семикилометровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Правительством Российской Федерации подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210119/krym-1593615342.html

https://ria.ru/20210105/krym-1592079066.html

бельбек

днепр (город)

севастополь

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хорошие новости, бельбек, днепр (город), янина павленко, алексей павленко, севастополь, общество