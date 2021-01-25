В Крыму начали пополняться водохранилища
11:55 25.01.2021 (обновлено: 14:48 25.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Таяние снега и осадки вызвали притоки в Загорское и Счастливенское водохранилища, используемые для водоснабжения Ялты и поселков южного берега Крыма, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"В Загорском водохранилище на сегодня 1,8 миллиона кубометров, в Счастливенском — 2,6 миллиона кубометров. Притоки (из-за прошедших осадков и снеготаяния. — Прим. ред.) составили: 14 тысяч кубометров за сутки в Загорское водохранилище, 62 тысячи — в Счастливенское", — сообщила Павленко в ходе совещания по водоснабжения полуострова.
Запасы воды в снеге позволяют надеяться на приток 1,8 миллиона и 600 тысяч кубометров воды в оба водохранилища, отметила Павленко. При потреблении порядка 37 тысяч кубометров в сутки из этих водохранилищ воды в них хватит на два месяца, сказала глава администрации. При этом сейчас Ялта активно использует воду рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды, которые наполнились после дождей и снегопада, добавила Павленко.
В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-Крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.
Загорское водохранилище находится на территории Бахчисарайского района Крыма в верховьях реки Кача и ее левого притока Стили. Объем водохранилища составляет около 28 миллионов кубометров. Счастливенское водохранилище, как и Загорское, находится на северной стороне главной горной гряды, расположено в верховьях реки Бельбек, объем водохранилища — 11,8 миллиона кубометров. В 1980 году оба водохранилища соединили для перекачки воды из Загорского сначала в Счастливенское, а затем по семикилометровому гидротоннелю через горную гряду в Ялту.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Правительством Российской Федерации подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.