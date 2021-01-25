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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210125/vsm-1594482734.html
Протяженность ВСМ в Китае в 2020 году достигла почти 38 тысяч километров
Протяженность ВСМ в Китае в 2020 году достигла почти 38 тысяч километров
По состоянию на конец 2020 года общая протяженность китайских высокоскоростных железных дорог составила 37,9 тысячи километров, что почти вдвое больше по... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:52
2021-01-25T14:52
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2020 года общая протяженность китайских высокоскоростных железных дорог составила 37,9 тысячи километров, что почти вдвое больше по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составил 19,8 тысячи километров. По протяженности ВСМ Китай занимает первое место в мире.Из 254 ключевых технологий, используемых для производства высокоскоростных поездов "Фусин" 84% - китайской разработки. Академик Инженерной академии КНР Хэ Хуау отметил, что Китай на сегодня лидирует в разработке технологий производства высокоскоростных поездов, которые движутся со скоростью 400 км/ч и выше. Благодаря этому Китаю удалось добиться полной технологической самостоятельности в сфере разработки высокоскоростных составов.Первой в Китае "умной" ВСМ стала линия Пекин – Чжанцзякоу, на которой автоматизированное управление поездами осуществляется при помощи китайской спутниковой системы позиционирования "Бэйдоу". На линии введены такие высокотехнологичные услуги, как онлайн-бронирование билетов, регистрация через распознавание лица, и даже онлайн-заказ еды прямо из вагонов поезда. Это создает максимум удобства пассажирам.По состоянию на конец 2019 года, 86% китайских городов с населением от 500 тыс. человек и более были связаны высокоскоростными железнодорожными магистралями. Это обеспечило сбалансированное развитие регионов страны. Быстрое развитие сети высокоскоростных железных дорог привело к формированию ряда новых промышленных кластеров и туристических зон. Развитие ВСМ не только повысило комфортность передвижения по стране, но и активизировало экономическое развитие регионов вдоль новых веток, способствовало увеличению доходов местных жителей, став "катализатором" экономического развития.
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китай

Протяженность ВСМ в Китае в 2020 году достигла почти 38 тысяч километров

14:52 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСкоростная железная дорога в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
Скоростная железная дорога в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2020 года общая протяженность китайских высокоскоростных железных дорог составила 37,9 тысячи километров, что почти вдвое больше по сравнению с 2015 годом, когда этот показатель составил 19,8 тысячи километров. По протяженности ВСМ Китай занимает первое место в мире.
Из 254 ключевых технологий, используемых для производства высокоскоростных поездов "Фусин" 84% - китайской разработки. Академик Инженерной академии КНР Хэ Хуау отметил, что Китай на сегодня лидирует в разработке технологий производства высокоскоростных поездов, которые движутся со скоростью 400 км/ч и выше. Благодаря этому Китаю удалось добиться полной технологической самостоятельности в сфере разработки высокоскоростных составов.
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Первой в Китае "умной" ВСМ стала линия Пекин – Чжанцзякоу, на которой автоматизированное управление поездами осуществляется при помощи китайской спутниковой системы позиционирования "Бэйдоу". На линии введены такие высокотехнологичные услуги, как онлайн-бронирование билетов, регистрация через распознавание лица, и даже онлайн-заказ еды прямо из вагонов поезда. Это создает максимум удобства пассажирам.
По состоянию на конец 2019 года, 86% китайских городов с населением от 500 тыс. человек и более были связаны высокоскоростными железнодорожными магистралями. Это обеспечило сбалансированное развитие регионов страны. Быстрое развитие сети высокоскоростных железных дорог привело к формированию ряда новых промышленных кластеров и туристических зон. Развитие ВСМ не только повысило комфортность передвижения по стране, но и активизировало экономическое развитие регионов вдоль новых веток, способствовало увеличению доходов местных жителей, став "катализатором" экономического развития.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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