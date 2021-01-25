https://ria.ru/20210125/volgograd-1594449639.html
В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции
В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции
Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:17
2021-01-25T12:17
2021-01-25T12:17
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
волгоград
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 янв – РИА Новости. Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в центр временного содержания несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева.В субботу в Волгограде люди сначала собрались в сквере имени Симбирцева, затем направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Были задержания. Ранее сообщалось, что суд назначил 19 участникам несогласованного мероприятия штрафы в размере 10 тысяч рублей. По информации суда, в понедельник будет рассмотрено еще 23 материала."В отношении шести несовершеннолетних полицией составлены протоколы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. И решения в отношении их родителей будет принимать комиссия", - сказала Болдырева.Она отметила, что пятеро – студенты одного из колледжей, еще одна девушка нигде не учится и не работает. По словам Болдыревой, задержанных забрали домой родителей - кроме одного подростка, которого направили в центр временного содержания несовершеннолетних.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
https://ria.ru/20210125/siloviki-1594449170.html
https://ria.ru/20210125/uchet-1594441210.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, волгоград, волгоградская область, общество
ВОЛГОГРАД, 25 янв – РИА Новости.
Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде
, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в центр временного содержания несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области
Нина Болдырева.
В субботу в Волгограде люди сначала собрались в сквере имени Симбирцева, затем направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Были задержания. Ранее сообщалось, что суд назначил 19 участникам несогласованного мероприятия штрафы в размере 10 тысяч рублей. По информации суда, в понедельник будет рассмотрено еще 23 материала.
"В отношении шести несовершеннолетних полицией составлены протоколы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. И решения в отношении их родителей будет принимать комиссия", - сказала Болдырева.
Она отметила, что пятеро – студенты одного из колледжей, еще одна девушка нигде не учится и не работает. По словам Болдыревой, задержанных забрали домой родителей - кроме одного подростка, которого направили в центр временного содержания несовершеннолетних.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".