https://ria.ru/20210125/volgograd-1594449639.html

В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции

В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции

Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:17

2021-01-25T12:17

2021-01-25T12:17

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

волгоград

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 25 янв – РИА Новости. Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в центр временного содержания несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева.В субботу в Волгограде люди сначала собрались в сквере имени Симбирцева, затем направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Были задержания. Ранее сообщалось, что суд назначил 19 участникам несогласованного мероприятия штрафы в размере 10 тысяч рублей. По информации суда, в понедельник будет рассмотрено еще 23 материала."В отношении шести несовершеннолетних полицией составлены протоколы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. И решения в отношении их родителей будет принимать комиссия", - сказала Болдырева.Она отметила, что пятеро – студенты одного из колледжей, еще одна девушка нигде не учится и не работает. По словам Болдыревой, задержанных забрали домой родителей - кроме одного подростка, которого направили в центр временного содержания несовершеннолетних.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210125/siloviki-1594449170.html

https://ria.ru/20210125/uchet-1594441210.html

волгоград

волгоградская область

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, волгоград, волгоградская область, общество