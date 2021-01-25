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В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции
В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции
Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:17
2021-01-25T12:17
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
волгоград
волгоградская область
общество
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ВОЛГОГРАД, 25 янв – РИА Новости. Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в центр временного содержания несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева.В субботу в Волгограде люди сначала собрались в сквере имени Симбирцева, затем направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Были задержания. Ранее сообщалось, что суд назначил 19 участникам несогласованного мероприятия штрафы в размере 10 тысяч рублей. По информации суда, в понедельник будет рассмотрено еще 23 материала."В отношении шести несовершеннолетних полицией составлены протоколы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. И решения в отношении их родителей будет принимать комиссия", - сказала Болдырева.Она отметила, что пятеро – студенты одного из колледжей, еще одна девушка нигде не учится и не работает. По словам Болдыревой, задержанных забрали домой родителей - кроме одного подростка, которого направили в центр временного содержания несовершеннолетних.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
https://ria.ru/20210125/siloviki-1594449170.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, волгоград, волгоградская область, общество

В Волгограде задержали шестерых подростков за участие в незаконной акции

12:17 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 25 янв – РИА Новости. Шесть подростков были задержаны после несогласованной акции в Волгограде, в отношении них составлены протоколы, пятерых забрали родители, а одного направили в центр временного содержания несовершеннолетних, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева.
В субботу в Волгограде люди сначала собрались в сквере имени Симбирцева, затем направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали участникам акции, что она незаконна. Были задержания. Ранее сообщалось, что суд назначил 19 участникам несогласованного мероприятия штрафы в размере 10 тысяч рублей. По информации суда, в понедельник будет рассмотрено еще 23 материала.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
12:14
Источник: на незаконной акции в Москве 23 января пострадали 13 силовиков
"В отношении шести несовершеннолетних полицией составлены протоколы, которые будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. И решения в отношении их родителей будет принимать комиссия", - сказала Болдырева.
Она отметила, что пятеро – студенты одного из колледжей, еще одна девушка нигде не учится и не работает. По словам Болдыревой, задержанных забрали домой родителей - кроме одного подростка, которого направили в центр временного содержания несовершеннолетних.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
11:38
Задержанных на незаконной акции во Владивостоке детей поставят на учет
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
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