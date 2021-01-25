https://ria.ru/20210125/vodokhranilischa-1594439357.html

Аксенов призвал исходить из худшего сценария наполнения водохранилищ

Аксенов призвал исходить из худшего сценария наполнения водохранилищ

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал исходить из худшего сценария наполнения обмелевших водохранилищ и поручил продолжать работу по разработке скважин для добычи... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:27

2021-01-25T11:27

2021-01-25T11:27

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал исходить из худшего сценария наполнения обмелевших водохранилищ и поручил продолжать работу по разработке скважин для добычи воды из подземных источников.По его словам, нужно продолжать работу по разработке подземных источников водоснабжения, а не ждать возможных осадков.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201229/krym-1591261826.html

симферополь

республика крым

украина

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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, украина, политика