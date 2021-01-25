Аксенов призвал исходить из худшего сценария наполнения водохранилищ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал исходить из худшего сценария наполнения обмелевших водохранилищ и поручил продолжать работу по разработке скважин для добычи воды из подземных источников.
"Рассчитываем на худшую ситуацию. Пока что оптимистичных сценариев нет. Мнение синоптиков делится, никто не может с точностью сказать, чего будет, поэтому у нас расчет, что ситуация (с наполнением водохранилищ) не изменится, даже, наоборот, считать надо, что она изменится в худшую сторону. Из этого исходим", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По его словам, нужно продолжать работу по разработке подземных источников водоснабжения, а не ждать возможных осадков.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
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