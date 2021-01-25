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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vezd-1594551971.html
Россия открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара
Россия открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара
Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T21:05
2021-01-25T23:24
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.В документе уточняется, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.Ранее оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с указанными государствами с 27 января.Во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели) и Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) самолеты будут летать два раза в неделю, в Катар (Москва — Доха) — три раза.Комментируя планы возобновить авиасообщение, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин 21 января рассказал РИА Новости, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Он напомнил, что указанные государства сохраняют собственные ограничения на въезд.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, катар, вьетнам, финляндия, индия, общество

Россия открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

21:05 25.01.2021 (обновлено: 23:24 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.
Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
В документе уточняется, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.
Ранее оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с указанными государствами с 27 января.
Во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели) и Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) самолеты будут летать два раза в неделю, в Катар (Москва — Доха) — три раза.
Комментируя планы возобновить авиасообщение, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин 21 января рассказал РИА Новости, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Он напомнил, что указанные государства сохраняют собственные ограничения на въезд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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