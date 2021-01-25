https://ria.ru/20210125/vezd-1594551971.html

Россия открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россия открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:05

2021-01-25T21:05

2021-01-25T23:24

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индия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства.Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.В документе уточняется, что граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию по воздуху, россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.Ранее оперативный штаб решил возобновить авиасообщение с указанными государствами с 27 января.Во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели) и Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) самолеты будут летать два раза в неделю, в Катар (Москва — Доха) — три раза.Комментируя планы возобновить авиасообщение, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин 21 января рассказал РИА Новости, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Он напомнил, что указанные государства сохраняют собственные ограничения на въезд.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/aeroflot-1594229452.html

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катар

вьетнам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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