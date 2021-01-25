https://ria.ru/20210125/valyuta-1594412683.html

Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

Россиянам в текущем году стоит обратить внимание на евро и юань для более выгодных инвестиций, а доллар и британский фунт не принесут существенного дохода,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T06:25

2021-01-25T06:25

2021-01-25T10:45

россия

юань

китай

сша

евро

общество

экономика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянам в текущем году стоит обратить внимание на евро и юань для более выгодных инвестиций, а доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.По мнению эксперта, инвесторам в 2021 году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких как турецкая лира. При этом не стоит забывать про стабильный швейцарский франк, но его вряд ли удастся выгодно купить или продать из-за больших различий курса при обмене, что уменьшает его инвестиционную привлекательность.В свою очередь, инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев считает, что в текущем году можно обратить внимание на "сырьевые" валюты — австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо."Позитивное изменение валют этих стран может дать дополнительный бонус к основному заработку по акциям и облигациям. Доллар США и британский фунт стерлингов вряд ли будут в фаворитах у инвесторов", — отметил он.Аналитик при этом напомнил, что сами по себе валюты не считаются доходными инструментами, поскольку не приносят дивиденда или процентного дохода и могут колебаться в долгосрочно устойчивых диапазонах. "Покупка доходных финансовых инструментов в валютах других стран — акций и облигаций — может давать повышенную доходность", — заключил он.

https://ria.ru/20210125/valyuta-1594334604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юань, китай, сша, евро, общество, экономика