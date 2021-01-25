https://ria.ru/20210125/valyuta-1594334604.html

Аналитик назвал подходящее время для покупки долларов

Аналитик назвал подходящее время для покупки долларов

Ориентирами с точки зрения курсов являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. Наиболее подходящим временем для покупки может быть первая половина... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T01:18

2021-01-25T01:18

2021-01-25T01:18

дмитрий александров

россия

динамика курсов валют

саудовская аравия

сша

рубль

экономика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ориентирами с точки зрения курсов являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар. Наиболее подходящим временем для покупки может быть первая половина февраля, а также середина весны. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.Он напомнил, что с начала года доллар активно укреплялся против большинства валют. На этом фоне произошёл рост доходностей по американским казначейским бумагам. "Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте", — отметил аналитик. На данный момент рубль находится в сравнительно узком диапазоне 73,5-75,0, что немного выше сильного уровня поддержки 73,0, от которого он уже дважды отскакивал ранее в декабре прошлого года. Основные риски, которые довлеют сейчас над российской валютой — восстановление добычи Саудовской Аравией на фоне слабого спроса, снижение глобального спроса на сырьё в случае негативного сценария пандемии и санкционное давление со стороны новых властей США, заключил Александров.

https://ria.ru/20210110/dollar-1592435411.html

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саудовская аравия

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дмитрий александров, россия, динамика курсов валют, саудовская аравия, сша, рубль, экономика