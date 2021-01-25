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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594423202.html
Страх вакцинации от COVID-19
Страх вакцинации от COVID-19
Реально ли заболеть после вакцинации и к каким "побочкам" готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.
2021-01-25T12:00
2021-01-25T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Страх вакцинации от COVID-19
Реально ли заболеть после вакцинации и к каким «побочкам» готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина «Спутник V» и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.
audio/mpeg
Страх вакцинации от COVID-19
Реально ли заболеть после вакцинации и к каким «побочкам» готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина «Спутник V» и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.
audio/mpeg
Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.1:20 "Я боюсь побочек": как организм может реагировать на вакцинацию7:20 Что такое "живая" вакцина9:50 Исследование эффекта плацебо: реакция испытуемых на физраствор12:20 "Она не прошла все испытания": почему вакцину разрешили и безопасна ли она для людей14:05 Какой иммунитет надёжнее: от вакцины или естественный16:50 Почему некоторые люди не заболевают COVID-1919:15 Реально ли заболеть после вакцинирования20:45 Может ли вакцинированный человек быть переносчиком коронавируса23:45 Будут ли работать нынешние вакцины против новых мутаций ковида27:15 Переболеть и затем вакцинироваться ― есть ли в этом смысл?28:30 Сколько "работает" вакцина "Спутник V" и почему она одноразовая30:30 Главный вопрос: когда закончится пандемияЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Страх вакцинации от COVID-19

12:00 25.01.2021
 
Страхи/Ошибки
Страх вакцинации от COVID-19
12:00
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Реально ли заболеть после вакцинации и к каким "побочкам" готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.
Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.
1:20 "Я боюсь побочек": как организм может реагировать на вакцинацию
7:20 Что такое "живая" вакцина
9:50 Исследование эффекта плацебо: реакция испытуемых на физраствор
12:20 "Она не прошла все испытания": почему вакцину разрешили и безопасна ли она для людей
14:05 Какой иммунитет надёжнее: от вакцины или естественный
16:50 Почему некоторые люди не заболевают COVID-19
19:15 Реально ли заболеть после вакцинирования
20:45 Может ли вакцинированный человек быть переносчиком коронавируса
23:45 Будут ли работать нынешние вакцины против новых мутаций ковида
27:15 Переболеть и затем вакцинироваться ― есть ли в этом смысл?
28:30 Сколько "работает" вакцина "Спутник V" и почему она одноразовая
30:30 Главный вопрос: когда закончится пандемия
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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