https://ria.ru/20210125/vaktsiny-1594423202.html

Страх вакцинации от COVID-19

Страх вакцинации от COVID-19

Реально ли заболеть после вакцинации и к каким "побочкам" готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.

2021-01-25T12:00

2021-01-25T12:00

2021-01-25T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Страх вакцинации от COVID-19 Реально ли заболеть после вакцинации и к каким «побочкам» готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина «Спутник V» и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы. audio/mpeg

Страх вакцинации от COVID-19 Реально ли заболеть после вакцинации и к каким «побочкам» готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина «Спутник V» и чем она отличается от других? Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы. audio/mpeg

Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.1:20 "Я боюсь побочек": как организм может реагировать на вакцинацию7:20 Что такое "живая" вакцина9:50 Исследование эффекта плацебо: реакция испытуемых на физраствор12:20 "Она не прошла все испытания": почему вакцину разрешили и безопасна ли она для людей14:05 Какой иммунитет надёжнее: от вакцины или естественный16:50 Почему некоторые люди не заболевают COVID-1919:15 Реально ли заболеть после вакцинирования20:45 Может ли вакцинированный человек быть переносчиком коронавируса23:45 Будут ли работать нынешние вакцины против новых мутаций ковида27:15 Переболеть и затем вакцинироваться ― есть ли в этом смысл?28:30 Сколько "работает" вакцина "Спутник V" и почему она одноразовая30:30 Главный вопрос: когда закончится пандемияЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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