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Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19
Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19
Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:14
2021-01-25T16:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор басюк
здоровье - общество
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.Басюк находится в Волгограде в рабочей поездке.Он отметил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти. "Наша задача обеспечить условия для безопасной работы наших учителей", - сказал Басюк. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор басюк, здоровье - общество, волгоград

Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19

16:14 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся на уроке в школе №429 в Москве
Учащиеся на уроке в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.
Басюк находится в Волгограде в рабочей поездке.
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"Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление", - ответил Басюк на вопрос, грозит ли учителю отстранение от работы в случае отказа прививаться от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти. "Наша задача обеспечить условия для безопасной работы наших учителей", - сказал Басюк.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор БасюкЗдоровье - ОбществоВолгоград
 
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