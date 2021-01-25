https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594500578.html

Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19

Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:14

2021-01-25T16:14

2021-01-25T16:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

виктор басюк

здоровье - общество

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.Басюк находится в Волгограде в рабочей поездке.Он отметил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти. "Наша задача обеспечить условия для безопасной работы наших учителей", - сказал Басюк. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор басюк, здоровье - общество, волгоград