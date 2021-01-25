https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594500578.html
Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19
Минпросвещения рассказало о формате вакцинации учителей от COVID-19
Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:14
2021-01-25T16:14
2021-01-25T16:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор басюк
здоровье - общество
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461360_0:43:3489:2006_1920x0_80_0_0_9e32d3ceaf4e30e7fe2fc7c7cc94f944.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавирусной инфекции для учителей носит добровольный характер, отстранение от работы в случае отказа прививаться им не грозит, сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.Басюк находится в Волгограде в рабочей поездке.Он отметил, что министерство просвещения не занимается контролем и организацией вакцинации педагогов, это задача региональной и местной власти. "Наша задача обеспечить условия для безопасной работы наших учителей", - сказал Басюк. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461360_593:391:2803:2048_1920x0_80_0_0_bf0cfa7b08122647f6bf9efeffd9d47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор басюк, здоровье - общество, волгоград