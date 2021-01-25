https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594465751.html

Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями

Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями

Вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем, заявил главный онколог... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:36

2021-01-25T13:36

2021-01-25T13:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей каприн

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем, заявил главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".Он отметил, что все, кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом, таким пациентам требуется повышенный контроль и тщательное наблюдение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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