Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем, заявил главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".
"Вакцинация от COVID-19 является важнейшим условием борьбы с пандемией. Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины "Спутник V", не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее, вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем",- сказал Каприн журналистам.
Он отметил, что все, кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом, таким пациентам требуется повышенный контроль и тщательное наблюдение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 декабря 2020, 10:54ИнфографикаКорона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины