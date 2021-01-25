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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/vaktsinatsiya-1594465751.html
Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями
Вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем, заявил главный онколог... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:36
2021-01-25T13:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей каприн
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем, заявил главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".Он отметил, что все, кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом, таким пациентам требуется повышенный контроль и тщательное наблюдение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей каприн, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Врач рассказал о вакцинации пациентов с онкозаболеваниями

13:36 25.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 пациентам с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться с особым вниманием и под контролем, заявил главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, это следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак".
"Вакцинация от COVID-19 является важнейшим условием борьбы с пандемией. Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины "Спутник V", не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее, вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем",- сказал Каприн журналистам.
Он отметил, что все, кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом, таким пациентам требуется повышенный контроль и тщательное наблюдение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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