Украина назвала предварительные сроки начала вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Офис президента Украины заявил, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии, вакцинация может начаться уже в феврале.
В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
"На завершающей стадии находятся переговоры по закупке вакцины. Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров. Ожидается, что вакцинация на Украине может начаться с февраля", - говорится в сообщении на сайте офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что на первом этапе вакцинацию населения будут проводить мобильные бригады.
Также в ходе совещания глава государства дал задание как можно быстрее представить подробную программу вакцинации от COVID-19 на Украине. "Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и (должно быть налажено - ред.) распределение поставок", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.
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