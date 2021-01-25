https://ria.ru/20210125/ukraina-1594516063.html

Украина назвала предварительные сроки начала вакцинации от COVID-19

Украина назвала предварительные сроки начала вакцинации от COVID-19

Офис президента Украины заявил, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии, вакцинация может начаться уже в феврале. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:20

2021-01-25T17:20

2021-01-25T17:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Офис президента Украины заявил, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии, вакцинация может начаться уже в феврале.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Отмечается, что на первом этапе вакцинацию населения будут проводить мобильные бригады.Также в ходе совещания глава государства дал задание как можно быстрее представить подробную программу вакцинации от COVID-19 на Украине. "Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и (должно быть налажено - ред.) распределение поставок", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594475126.html

украина

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коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире