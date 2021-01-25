https://ria.ru/20210125/ukraina-1594494847.html

Возле офиса Зеленского в Киеве проходит митинг против повышения тарифов

Возле офиса Зеленского в Киеве проходит митинг против повышения тарифов

Митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которому в понедельник исполнилось... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:45

2021-01-25T15:45

2021-01-25T17:27

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594517861_0:100:3020:1798_1920x0_80_0_0_046c332733cd68c7bf70b51f464b4b09.jpg

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которому в понедельник исполнилось 43 года, передает корреспондент РИА Новости.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов, в среднем на 30%.По оценке корреспондента РИА Новости, в митинге принимают участие несколько десятков человек, они стоят возле здания офиса Зеленского на улице Банковой. Ближе к зданию офиса их не пускают полицейские. Люди требуют, чтобы власти снизили тарифы на газ и электроэнергию, а также на законодательном уровне ввели запрет на повышение тарифов.Участники акции также сообщили, что пришли к офису Зеленского, чтобы поздравить его с днем рождения. Митингующие призывают президента выйти к ним, чтобы они могли подарить ему подарок, однако не уточнили, что именно хотят подарить президенту.Протестующие держат плакаты с призывом снизить тарифы. При этом на митинге ни у кого нет политической символики. Все желающие выступают в режиме свободного микрофона.Возле офиса Зеленского дежурят несколько полицейских. Ситуация на митинге спокойная.

https://ria.ru/20210113/ukraina-1592750862.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, киев, украина, в мире