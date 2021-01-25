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Возле офиса Зеленского в Киеве проходит митинг против повышения тарифов
Возле офиса Зеленского в Киеве проходит митинг против повышения тарифов
Митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которому в понедельник исполнилось... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:45
2021-01-25T15:45
2021-01-25T17:27
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, которому в понедельник исполнилось 43 года, передает корреспондент РИА Новости.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов, в среднем на 30%.По оценке корреспондента РИА Новости, в митинге принимают участие несколько десятков человек, они стоят возле здания офиса Зеленского на улице Банковой. Ближе к зданию офиса их не пускают полицейские. Люди требуют, чтобы власти снизили тарифы на газ и электроэнергию, а также на законодательном уровне ввели запрет на повышение тарифов.Участники акции также сообщили, что пришли к офису Зеленского, чтобы поздравить его с днем рождения. Митингующие призывают президента выйти к ним, чтобы они могли подарить ему подарок, однако не уточнили, что именно хотят подарить президенту.Протестующие держат плакаты с призывом снизить тарифы. При этом на митинге ни у кого нет политической символики. Все желающие выступают в режиме свободного микрофона.Возле офиса Зеленского дежурят несколько полицейских. Ситуация на митинге спокойная.
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владимир зеленский, киев, украина, в мире
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости.
Митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского
, которому в понедельник исполнилось 43 года, передает корреспондент РИА Новости.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов, в среднем на 30%.
По оценке корреспондента РИА Новости, в митинге принимают участие несколько десятков человек, они стоят возле здания офиса Зеленского на улице Банковой. Ближе к зданию офиса их не пускают полицейские. Люди требуют, чтобы власти снизили тарифы на газ и электроэнергию, а также на законодательном уровне ввели запрет на повышение тарифов.
Участники акции также сообщили, что пришли к офису Зеленского, чтобы поздравить его с днем рождения. Митингующие призывают президента выйти к ним, чтобы они могли подарить ему подарок, однако не уточнили, что именно хотят подарить президенту.
Протестующие держат плакаты с призывом снизить тарифы. При этом на митинге ни у кого нет политической символики. Все желающие выступают в режиме свободного микрофона.
Возле офиса Зеленского дежурят несколько полицейских. Ситуация на митинге спокойная.