https://ria.ru/20210125/uchastniki-1594409864.html

В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга

В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга

Число участников субботнего несогласованного митинга в Петербурге, получивших административные аресты, достигло 37, следует из информации объединенной... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T02:57

2021-01-25T02:57

2021-01-25T02:57

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Число участников субботнего несогласованного митинга в Петербурге, получивших административные аресты, достигло 37, следует из информации объединенной пресс-службе судов города.Ранее в пресс-службе сообщали о двух участниках несогласованного мероприятия, которые получили семь и шесть суток административного ареста по статье 20.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".По обновленным данным, районные суды арестовали за участие в несогласованном массовом мероприятии еще 35 человек: Московский – 18, Красногвардейский – девять, Октябрьский – одного, Красносельский – семерых. Также сообщается, что 46 человек получили штрафы.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210124/rosgvardiya-1594390827.html

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санкт-петербург

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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, санкт-петербург, происшествия