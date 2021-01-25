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В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
Число участников субботнего несогласованного митинга в Петербурге, получивших административные аресты, достигло 37, следует из информации объединенной... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T02:57
2021-01-25T02:57
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Число участников субботнего несогласованного митинга в Петербурге, получивших административные аресты, достигло 37, следует из информации объединенной пресс-службе судов города.Ранее в пресс-службе сообщали о двух участниках несогласованного мероприятия, которые получили семь и шесть суток административного ареста по статье 20.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".По обновленным данным, районные суды арестовали за участие в несогласованном массовом мероприятии еще 35 человек: Московский – 18, Красногвардейский – девять, Октябрьский – одного, Красносельский – семерых. Также сообщается, что 46 человек получили штрафы.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга

02:57 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Число участников субботнего несогласованного митинга в Петербурге, получивших административные аресты, достигло 37, следует из информации объединенной пресс-службе судов города.
Ранее в пресс-службе сообщали о двух участниках несогласованного мероприятия, которые получили семь и шесть суток административного ареста по статье 20.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".
По обновленным данным, районные суды арестовали за участие в несогласованном массовом мероприятии еще 35 человек: Московский – 18, Красногвардейский – девять, Октябрьский – одного, Красносельский – семерых. Также сообщается, что 46 человек получили штрафы.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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