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В Ленинградской области мужчине дали 18,5 года за убийство девочки
В Ленинградской области мужчине дали 18,5 года за убийство девочки
Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, и назначил ему 18,5 года колонии... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:15
2021-01-25T14:16
россия
ленинградская область
волосовский район
волосово
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, и назначил ему 18,5 года колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.Уголовное дело возбудили в 2011 году после безвестного исчезновения малолетней девочки. Позже ее костные останки нашли в лесу Волосовского района. В результате задержали и арестовали 55-летнего родственника отчима пропавшей девочки. Позже ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".По версии следствия, 26 марта 2011 года мужчина был у себя дома в городе Волосово вместе с 10-летней девочкой. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, надругался, после чего задушил девочку, а тело спрятал в лесу в нескольких километрах от деревни Извара Ленинградской области.
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россия
ленинградская область
волосовский район
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россия, ленинградская область, волосовский район, волосово, происшествия

В Ленинградской области мужчине дали 18,5 года за убийство девочки

14:15 25.01.2021 (обновлено: 14:16 25.01.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, и назначил ему 18,5 года колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.
Уголовное дело возбудили в 2011 году после безвестного исчезновения малолетней девочки. Позже ее костные останки нашли в лесу Волосовского района. В результате задержали и арестовали 55-летнего родственника отчима пропавшей девочки. Позже ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

"Судом мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 марта 2011 года мужчина был у себя дома в городе Волосово вместе с 10-летней девочкой. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, надругался, после чего задушил девочку, а тело спрятал в лесу в нескольких километрах от деревни Извара Ленинградской области.
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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РоссияЛенинградская областьВолосовский районВолосовоПроисшествия
 
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