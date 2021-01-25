В Ленинградской области мужчине дали 18,5 года за убийство девочки
14:15 25.01.2021 (обновлено: 14:16 25.01.2021)
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, и назначил ему 18,5 года колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.
Уголовное дело возбудили в 2011 году после безвестного исчезновения малолетней девочки. Позже ее костные останки нашли в лесу Волосовского района. В результате задержали и арестовали 55-летнего родственника отчима пропавшей девочки. Позже ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".
"Судом мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 26 марта 2011 года мужчина был у себя дома в городе Волосово вместе с 10-летней девочкой. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, надругался, после чего задушил девочку, а тело спрятал в лесу в нескольких километрах от деревни Извара Ленинградской области.