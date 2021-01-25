https://ria.ru/20210125/ubiystvo-1594473080.html

В Ленинградской области мужчине дали 18,5 года за убийство девочки

В Ленинградской области мужчине дали 18,5 года за убийство девочки

Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, и назначил ему 18,5 года колонии... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:15

2021-01-25T14:15

2021-01-25T14:16

россия

ленинградская область

волосовский район

волосово

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве десятилетней девочки в 2011 году в Ленинградской области, и назначил ему 18,5 года колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.Уголовное дело возбудили в 2011 году после безвестного исчезновения малолетней девочки. Позже ее костные останки нашли в лесу Волосовского района. В результате задержали и арестовали 55-летнего родственника отчима пропавшей девочки. Позже ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием" и "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".По версии следствия, 26 марта 2011 года мужчина был у себя дома в городе Волосово вместе с 10-летней девочкой. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, надругался, после чего задушил девочку, а тело спрятал в лесу в нескольких километрах от деревни Извара Ленинградской области.

https://ria.ru/20210125/sud-1594459950.html

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ленинградская область

волосовский район

волосово

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россия, ленинградская область, волосовский район, волосово, происшествия