https://ria.ru/20210125/tury-1594449034.html

Эксперты рассказали, какой отдых будет популярен у россиян этим летом

Эксперты рассказали, какой отдых будет популярен у россиян этим летом

Более 95 процентов организованных туристов, которые уже заказали путевки на лето по акции раннего бронирования, выбрали пляжный отдых на Юге России, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:59

2021-01-25T12:59

2021-01-25T12:59

республика крым

отдых

туризм

куда можно лететь

горячие туры

куда поехать

туризм

туры

туристы

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 95 процентов организованных туристов, которые уже заказали путевки на лето по акции раннего бронирования, выбрали пляжный отдых на Юге России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Экскурсионный туризм летом, как и ранее, интересует россиян гораздо меньше, отметили эксперты."По данным статистики ведущих туроператоров, в ранних продажах пляжного отдыха на Юге России безусловно лидирует Краснодарский край. Его доля составляет 60-70 процентов. Внутри этого направления первенство по спросу у Большого Сочи (у некоторых операторов – 40-50 процентов всех броней), затем идет Анапа", — уточнил представитель АТОР.Второе место по объемам покупок по акции раннего бронирования – у Крыма – от 20 до 35 процентов в зависимости от компании. По спросу сейчас лидирует Большая Ялта.На третьем месте с большим отрывом от Сочи и Крыма – санатории Кавминвод. Совсем небольшую долю и четвертое место по "пляжно-оздоровительному" спросу занимает Калининградская область.

https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html

республика крым

калининградская область

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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