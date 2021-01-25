https://ria.ru/20210125/tury-1594449034.html
Эксперты рассказали, какой отдых будет популярен у россиян этим летом
Эксперты рассказали, какой отдых будет популярен у россиян этим летом
Более 95 процентов организованных туристов, которые уже заказали путевки на лето по акции раннего бронирования, выбрали пляжный отдых на Юге России, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:59
2021-01-25T12:59
2021-01-25T12:59
республика крым
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 95 процентов организованных туристов, которые уже заказали путевки на лето по акции раннего бронирования, выбрали пляжный отдых на Юге России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Экскурсионный туризм летом, как и ранее, интересует россиян гораздо меньше, отметили эксперты."По данным статистики ведущих туроператоров, в ранних продажах пляжного отдыха на Юге России безусловно лидирует Краснодарский край. Его доля составляет 60-70 процентов. Внутри этого направления первенство по спросу у Большого Сочи (у некоторых операторов – 40-50 процентов всех броней), затем идет Анапа", — уточнил представитель АТОР.Второе место по объемам покупок по акции раннего бронирования – у Крыма – от 20 до 35 процентов в зависимости от компании. По спросу сейчас лидирует Большая Ялта.На третьем месте с большим отрывом от Сочи и Крыма – санатории Кавминвод. Совсем небольшую долю и четвертое место по "пляжно-оздоровительному" спросу занимает Калининградская область.
https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html
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республика крым, отдых, куда можно лететь, горячие туры, куда поехать, туризм, туры, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, калининградская область, сочи, краснодарский край
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Более 95 процентов организованных туристов, которые уже заказали путевки на лето по акции раннего бронирования, выбрали пляжный отдых на Юге России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Экскурсионный туризм летом, как и ранее, интересует россиян гораздо меньше, отметили эксперты.
"По данным статистики ведущих туроператоров, в ранних продажах пляжного отдыха на Юге России безусловно лидирует Краснодарский край. Его доля составляет 60-70 процентов. Внутри этого направления первенство по спросу у Большого Сочи (у некоторых операторов – 40-50 процентов всех броней), затем идет Анапа", — уточнил представитель АТОР.
Второе место по объемам покупок по акции раннего бронирования – у Крыма – от 20 до 35 процентов в зависимости от компании. По спросу сейчас лидирует Большая Ялта.
На третьем месте с большим отрывом от Сочи и Крыма – санатории Кавминвод. Совсем небольшую долю и четвертое место по "пляжно-оздоровительному" спросу занимает Калининградская область.