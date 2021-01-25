https://ria.ru/20210125/tseny-1594465187.html
После новогодних праздников цены на российские курорты упали почти вдвое
После новогодних праздников цены на российские курорты упали почти вдвое
Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян остаются курорты внутри страны, при этом средняя стоимость тура туда сейчас на 41... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:18
2021-01-25T14:18
2021-01-25T14:18
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян остаются курорты внутри страны, при этом средняя стоимость тура туда сейчас на 41 процент ниже, чем в праздники, сообщает Level.Travel. По данным сервиса поиска и покупки путевок онлайн, средняя цена на доступные россиянам направления снизилась на 38 процентов. Самый бюджетный тур на неделю в пределах РФ в конце января обойдется путешественникам в 10 700 рублей на двоих. В сумму входит перелет из Москвы в Сочи и проживание в отеле без звезд.На втором месте по востребованности — Танзания (26 процентов в структуре продаж). Туристам, которые отправились туда после праздников, удалось сэкономить в среднем 27 процентов от стоимости отдыха. Самый дешевый тур на Занзибар на неделю в конце января можно приобрести за 145 500 рублей на двоих (прямой перелет из Москвы, трансфер до отеля, проживание в гостинице категории "три звезды", страховка и завтраки). Побывать в Турции во второй половине января оказалось почти в два раза дешевле (на 48 процентов), чем в новогодние каникулы. Минимальная стоимость путевки на неделю на двоих в конце месяца составит 17 тысяч рублей (отель категории "три звезды" в Алании с завтраками, перелет туда-обратно из Москвы, трансфер и страховка). Больше всего упали цены на отдых в Абхазии, сейчас тур туда стоит на 51 процент дешевле, чем в начале года.
https://ria.ru/20210124/goroda-1594382813.html
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курорт, цены, отдых, абхазия, куда можно лететь, горячие туры, куда поехать, туризм, туры, туристы, новости - туризм, москва, занзибар, сочи, турция, республика крым
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян остаются курорты внутри страны, при этом средняя стоимость тура туда сейчас на 41 процент ниже, чем в праздники, сообщает Level.Travel.
По данным сервиса поиска и покупки путевок онлайн, средняя цена на доступные россиянам направления снизилась на 38 процентов. Самый бюджетный тур на неделю в пределах РФ в конце января обойдется путешественникам в 10 700 рублей на двоих. В сумму входит перелет из Москвы в Сочи и проживание в отеле без звезд.
На втором месте по востребованности — Танзания (26 процентов в структуре продаж). Туристам, которые отправились туда после праздников, удалось сэкономить в среднем 27 процентов от стоимости отдыха. Самый дешевый тур на Занзибар на неделю в конце января можно приобрести за 145 500 рублей на двоих (прямой перелет из Москвы, трансфер до отеля, проживание в гостинице категории "три звезды", страховка и завтраки).
Побывать в Турции во второй половине января оказалось почти в два раза дешевле (на 48 процентов), чем в новогодние каникулы. Минимальная стоимость путевки на неделю на двоих в конце месяца составит 17 тысяч рублей (отель категории "три звезды" в Алании с завтраками, перелет туда-обратно из Москвы, трансфер и страховка).
Больше всего упали цены на отдых в Абхазии, сейчас тур туда стоит на 51 процент дешевле, чем в начале года.