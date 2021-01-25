Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210125/tseny-1594465187.html
После новогодних праздников цены на российские курорты упали почти вдвое
После новогодних праздников цены на российские курорты упали почти вдвое
Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян остаются курорты внутри страны, при этом средняя стоимость тура туда сейчас на 41... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:18
2021-01-25T14:18
курорт
цены
отдых
абхазия
туризм
куда можно лететь
горячие туры
куда поехать
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_0:40:3465:1989_1920x0_80_0_0_c62dc5de0e323c5be898f8f61b211a81.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян остаются курорты внутри страны, при этом средняя стоимость тура туда сейчас на 41 процент ниже, чем в праздники, сообщает Level.Travel. По данным сервиса поиска и покупки путевок онлайн, средняя цена на доступные россиянам направления снизилась на 38 процентов. Самый бюджетный тур на неделю в пределах РФ в конце января обойдется путешественникам в 10 700 рублей на двоих. В сумму входит перелет из Москвы в Сочи и проживание в отеле без звезд.На втором месте по востребованности — Танзания (26 процентов в структуре продаж). Туристам, которые отправились туда после праздников, удалось сэкономить в среднем 27 процентов от стоимости отдыха. Самый дешевый тур на Занзибар на неделю в конце января можно приобрести за 145 500 рублей на двоих (прямой перелет из Москвы, трансфер до отеля, проживание в гостинице категории "три звезды", страховка и завтраки). Побывать в Турции во второй половине января оказалось почти в два раза дешевле (на 48 процентов), чем в новогодние каникулы. Минимальная стоимость путевки на неделю на двоих в конце месяца составит 17 тысяч рублей (отель категории "три звезды" в Алании с завтраками, перелет туда-обратно из Москвы, трансфер и страховка). Больше всего упали цены на отдых в Абхазии, сейчас тур туда стоит на 51 процент дешевле, чем в начале года.
https://ria.ru/20210124/goroda-1594382813.html
абхазия
москва
занзибар
сочи
турция
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_734:0:3465:2048_1920x0_80_0_0_e1ceaf92d22a75a1edb25d98cada5050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курорт, цены, отдых, абхазия, куда можно лететь, горячие туры, куда поехать, туризм, туры, туристы, новости - туризм, москва, занзибар, сочи, турция, республика крым

После новогодних праздников цены на российские курорты упали почти вдвое

14:18 25.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян остаются курорты внутри страны, при этом средняя стоимость тура туда сейчас на 41 процент ниже, чем в праздники, сообщает Level.Travel.
По данным сервиса поиска и покупки путевок онлайн, средняя цена на доступные россиянам направления снизилась на 38 процентов. Самый бюджетный тур на неделю в пределах РФ в конце января обойдется путешественникам в 10 700 рублей на двоих. В сумму входит перелет из Москвы в Сочи и проживание в отеле без звезд.
На втором месте по востребованности — Танзания (26 процентов в структуре продаж). Туристам, которые отправились туда после праздников, удалось сэкономить в среднем 27 процентов от стоимости отдыха. Самый дешевый тур на Занзибар на неделю в конце января можно приобрести за 145 500 рублей на двоих (прямой перелет из Москвы, трансфер до отеля, проживание в гостинице категории "три звезды", страховка и завтраки).
Побывать в Турции во второй половине января оказалось почти в два раза дешевле (на 48 процентов), чем в новогодние каникулы. Минимальная стоимость путевки на неделю на двоих в конце месяца составит 17 тысяч рублей (отель категории "три звезды" в Алании с завтраками, перелет туда-обратно из Москвы, трансфер и страховка).
Больше всего упали цены на отдых в Абхазии, сейчас тур туда стоит на 51 процент дешевле, чем в начале года.
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 17:57Туризм
Названы самые популярные города для зимних путешествий
 
ТуризмКурортЦеныОтдыхАбхазиякуда можно лететьгорячие турыкуда поехатьТуризмТурытуристыНовости - ТуризмМоскваЗанзибарСочиТурцияРеспублика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния