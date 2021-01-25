https://ria.ru/20210125/tseny-1594441103.html

Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в России в 2021 году

Эксперты рассказали, как изменятся цены на отдых в России в 2021 году

Цены на туристические услуги на территории России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией COVID-19 могут вырасти как минимум на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:57

2021-01-25T11:57

2021-01-25T11:57

цены

республика крым

отдых

туризм

коронавирус в россии

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

краснодарский край

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Цены на туристические услуги на территории России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией COVID-19 могут вырасти как минимум на 10-15 процентов по сравнению с 2020-м, сообщает АТОР."Аналитики еще в конце декабря прошлого года пришли к выводу, что даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост стоимости туруслуг в 2021 году составит десять процентов, а в пессимистичном — выше. Статистические выкладки туроператоров подтверждают этот прогноз", — рассказали в ассоциации.Эксперты уточнили, что, по данным операторов, уже в январе на этапе раннего бронирования путевок стоимость проживания в гостиницах увеличилась на величину от трех до 20 процентов по сравнению с показателем первого месяца прошлого года. Средний рост цен на размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма превысил прошлогодние показатели на десять процентов.При этом все туроператоры утверждают, что при высоких темпах заполнения отелей и санаториев проживание в них после окончания акции раннего бронирования подорожает примерно на четверть. Они отмечают, что российским гостиницам сейчас свойственно динамическое ценообразование.

https://ria.ru/20210124/eda-1594132348.html

республика крым

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, республика крым, отдых, коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край