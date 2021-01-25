https://ria.ru/20210125/tramp-1594549172.html

Верховный суд США закрыл дела о коррупции в отношении Трампа

Верховный суд США закрыл дела о коррупции в отношении Трампа

Верховный суд США отклонил иски в отношении экс-президента США Дональда Трампа, в которых его обвиняли в незаконном получении прибыли во время пребывания в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:43

2021-01-25T20:43

2021-01-25T20:43

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Верховный суд США отклонил иски в отношении экс-президента США Дональда Трампа, в которых его обвиняли в незаконном получении прибыли во время пребывания в Белом доме, свидетельствуют документы суда.Верховный суд распорядился, чтобы нижестоящие инстанции, в которых рассматривались иски, поданные в рамках антикоррупционных статей конституции США, прекратили рассмотрение этих дел. Члены Верховного суда обосновали решение тем, что дело неактуально, поскольку Трамп более не является президентом США.Обвинения против Трампа, поданные в судах Нью-Йорка, Вашингтона и в Виргинии, заключались в том, что в нарушение конституции он мог получать выгоду от проживания зарубежных делегаций в принадлежащих ему объектах. Закон запрещает американским президентам получать подарки или вознаграждения от иностранных представителей без одобрения конгресса.Авторы одного из исковых заявлений, представители ресторанного и гостиничного бизнеса в столице США утверждали в частности, что потеряли возможную прибыль из-за того, что иностранные представители отдавали предпочтение объектам Трампа для проведения своих мероприятий и проживания в ходе визитов в США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/tramp-1594345135.html

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, нью-йорк (город), вашингтон (город), сша, в мире