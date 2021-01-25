https://ria.ru/20210125/tramp-1594501122.html

Экс-адвокат Трампа считает, что он мог помиловать себя и семью тайно

Экс-адвокат Трампа считает, что он мог помиловать себя и семью тайно

Экс-президент США Дональд Трамп мог даровать себе и своим родственникам помилование тайно, считает его экс-адвокат Майкл Коэн. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:17

2021-01-25T16:17

2021-01-25T16:17

майкл коэн

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп мог даровать себе и своим родственникам помилование тайно, считает его экс-адвокат Майкл Коэн.Ранее перед уходом со своего поста Трамп помиловал 73 человек, однако его имени или имен его детей в списке не было.По его словам, конституция никак не оговаривает обязательного раскрытия полных списков помилованных.Ранее в СМИ широко обсуждалась тема вероятного самопомилования Трампа, что он якобы обсуждал со своими приближенными. Однако в день обнародования списка помилованных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не планирует помилование для себя или своей семьи. Сам экс-президент не комментировал эту тему.Эксперты, опрошенные РИА Новости ранее высказали мнение, что юридически Трамп мог это сделать, так как право помилования фактически законодательно ничем не ограничено, однако выразили уверенность, что это впоследствии будет иметь негативные последствия для него.Кроме того, помилование освобождает его только от судебного преследования на федеральном уровне. Власти конкретных штатов имеют полное право вести свои расследования в его отношении и выдвигать обвинения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/tramp-1594348243.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/tramp-1594253482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл коэн, дональд трамп, сша, в мире