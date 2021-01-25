https://ria.ru/20210125/tramp-1594501122.html
Экс-адвокат Трампа считает, что он мог помиловать себя и семью тайно
Экс-адвокат Трампа считает, что он мог помиловать себя и семью тайно
Экс-президент США Дональд Трамп мог даровать себе и своим родственникам помилование тайно, считает его экс-адвокат Майкл Коэн. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:17
2021-01-25T16:17
2021-01-25T16:17
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп мог даровать себе и своим родственникам помилование тайно, считает его экс-адвокат Майкл Коэн.Ранее перед уходом со своего поста Трамп помиловал 73 человек, однако его имени или имен его детей в списке не было.По его словам, конституция никак не оговаривает обязательного раскрытия полных списков помилованных.Ранее в СМИ широко обсуждалась тема вероятного самопомилования Трампа, что он якобы обсуждал со своими приближенными. Однако в день обнародования списка помилованных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не планирует помилование для себя или своей семьи. Сам экс-президент не комментировал эту тему.Эксперты, опрошенные РИА Новости ранее высказали мнение, что юридически Трамп мог это сделать, так как право помилования фактически законодательно ничем не ограничено, однако выразили уверенность, что это впоследствии будет иметь негативные последствия для него.Кроме того, помилование освобождает его только от судебного преследования на федеральном уровне. Власти конкретных штатов имеют полное право вести свои расследования в его отношении и выдвигать обвинения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/tramp-1594348243.html
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майкл коэн, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп
мог даровать себе и своим родственникам помилование тайно, считает его экс-адвокат Майкл Коэн
.
Ранее перед уходом со своего поста Трамп помиловал 73 человек, однако его имени или имен его детей в списке не было.
"Я начал думать, что это выглядит странно, потому что это не похоже на Дональда Трампа. Может я что-то упустил?.. Я думаю, что на самом деле он помиловал себя. И думаю, что он также имеет "помилования в кармане" для своих детей и Руди (личный адвокат Трампа Рули Джулиани – ред.) и что это уже где-то спрятано, чтобы, если и когда им предъявят обвинения и будет обвинение по уголовной статье, уголовное обвинение на федеральном уровне против него, он уже имел в кармане помилования", - заявил он в эфире телеканала MSNBC.
По его словам, конституция никак не оговаривает обязательного раскрытия полных списков помилованных.
Ранее в СМИ широко обсуждалась тема вероятного самопомилования Трампа, что он якобы обсуждал со своими приближенными. Однако в день обнародования списка помилованных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не планирует помилование для себя или своей семьи. Сам экс-президент не комментировал эту тему.
Эксперты, опрошенные РИА Новости ранее высказали мнение, что юридически Трамп мог это сделать, так как право помилования фактически законодательно ничем не ограничено, однако выразили уверенность, что это впоследствии будет иметь негативные последствия для него.
Кроме того, помилование освобождает его только от судебного преследования на федеральном уровне. Власти конкретных штатов имеют полное право вести свои расследования в его отношении и выдвигать обвинения.