https://ria.ru/20210125/titov-1594526480.html
Титов ответил на шутку Путина о трудоустройстве к нему на работу
Титов ответил на шутку Путина о трудоустройстве к нему на работу
Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал слова Владимира Путина о желании заняться правом в сфере виноделия, отметив, что вряд ли найдется предприниматель, РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:18
2021-01-25T18:18
2021-01-25T20:15
борис титов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал слова Владимира Путина о желании заняться правом в сфере виноделия, отметив, что вряд ли найдется предприниматель, который откажется от такого советника.Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, пошел бы работать советником — не как бизнесмен, а как, например, специалист в области права."Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения. А тем более, я могу сказать, что в области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, потому что он подписывал закон о виноделии, который сегодня вовсю работает и меняет вообще всю структуру виноделия в России", — сказал Титов.
https://ria.ru/20210125/biznes-1594485980.html
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Титов о работе с Путиным: "Не найдется в мире предприниматель, который бы отказал"
Борис Титов прокомментировал слова Президента о том, что тот пойдет работать советников предпринимателя.
2021-01-25T18:18
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РИА Новости
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борис титов, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
прокомментировал слова Владимира Путина
о желании заняться правом в сфере виноделия, отметив, что вряд ли найдется предприниматель, который откажется от такого советника.
Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что его советник Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, пошел бы работать советником — не как бизнесмен, а как, например, специалист в области права.
"Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения. А тем более, я могу сказать, что в области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, потому что он подписывал закон о виноделии, который сегодня вовсю работает и меняет вообще всю структуру виноделия в России", — сказал Титов.