https://ria.ru/20210125/teplo-1594406973.html
В Гидрометцентре назвали погоду в Европейской России мартовской
В Гидрометцентре назвали погоду в Европейской России мартовской
Аномально высокие температуры, которые будут характерны для европейской части России на следующей неделе, на два месяца опередили климатическое развитие... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:58
2021-01-25T00:58
2021-01-25T00:58
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Аномально высокие температуры, которые будут характерны для европейской части России на следующей неделе, на два месяца опередили климатическое развитие событий, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозам Гидрометцентра, дневные температуры почти на всей территории Европейской России на неделе будут превышать норму на 10-14 градусов.По словам синоптика, такие температуры в центре европейской части больше характерны для конца марта и даже 1 апреля. На юге Европейской России температуры тоже весенние.
https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html
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